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Белорусские спортсмены победно стартовали на Играх стран СНГ

03 сентября 2021 20:40
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Новости Беларуси. Первый день и первые медали. Белорусские представители отлично стартовали на дебютных в истории Играх стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусские спортсмены победно стартовали на Играх стран СНГ-1

Отличились наши борцы. В их активе сразу два золота. Не знали равных Глеб Макаренко и Павел Глинчук. Белорусы на одном дыхании прошли весь турнир и поднялись на высшую ступень пьедестала каждый в своей весовой категории.

# Спортивные игры # Глеб Макаренко # Павел Глинчук # Фотофакт

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