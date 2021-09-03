Белорусские спортсмены победно стартовали на Играх стран СНГ

Новости Беларуси. Первый день и первые медали. Белорусские представители отлично стартовали на дебютных в истории Играх стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отличились наши борцы. В их активе сразу два золота. Не знали равных Глеб Макаренко и Павел Глинчук. Белорусы на одном дыхании прошли весь турнир и поднялись на высшую ступень пьедестала каждый в своей весовой категории.