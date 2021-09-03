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Игроки НХЛ будут выступать на Олимпийских играх в Пекине

03 сентября 2021 20:35
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НХЛ в Пекине быть. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Игроки НХЛ будут выступать на Олимпийских играх в Пекине-1

В пресс-релизе говорится, что НХЛ, Ассоциация игроков и IIHF достигли соглашения об участии хоккеистов в Олимпийских играх. При этом, правда, отмечается, что НХЛ и профсоюз сохранили за собой право запрета поездки в Поднебесную. Поводом для этого может послужить разве что ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Игроки НХЛ будут выступать на Олимпийских играх в Пекине-4

Напомним, что в 2018-м исполнители из-за океана не смогли помочь своим сборным из-за решения руководства лиги.

# Хоккей # Фотофакт

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