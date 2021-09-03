Игроки НХЛ будут выступать на Олимпийских играх в Пекине

В пресс-релизе говорится, что НХЛ, Ассоциация игроков и IIHF достигли соглашения об участии хоккеистов в Олимпийских играх. При этом, правда, отмечается, что НХЛ и профсоюз сохранили за собой право запрета поездки в Поднебесную. Поводом для этого может послужить разве что ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.