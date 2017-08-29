«Юлечка, жизнь продолжается»: Плющенко прокомментировал решение Липницкой уйти из спорта

Новости России. 28 августа появилась информация, что олимпийская чемпионка и известная фигуристка Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру в 19 лет.

По словам матери, девушка три месяца лечилась в Европе от анорексии – здесь подробнее.

Сама спортсменка пока никак не прокомментировала свое решение.

Это заявление, переданное через маму, стало шоком для профессионального сообщества.

4 года назад спортсменку называли одной из самых перспективных российских фигуристок. И результаты девушки это доказывали.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в социальных сетях назвал Липницкую большой труженицей.

Евгений Плющенко, фигурист:

Самая молодая Олимпийская спортсменка чемпионка в Истории женского одиночного катания! В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 баллов из 20 возможных!Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады 2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры! Юлечка, жизнь продолжается, ты – большая умница, труженик. Ты – маленькая легенда, которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом!