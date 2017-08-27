Бой, который войдет в историю: Мэйвезер завершил карьеру победой над МакГрегором

Новости США. Бой, которого ждали. Событие, которое собрало у телеэкранов миллионы зрителей. Зрелище, которое посетили звезды первой величины: актеры, музыканты, спортсмены.

Бой, который уже вошел в историю. 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер победил нокаутом 29-летнего ирландского бойца ММА Конора МакГрегора в бою по правилам бокса. Это 50-я победа Флойда в 50 боях на профессиональном ринге. Таким образом, американец побил рекорд Рокки Марчиано.

Флойд получил пояс, стоимость которого – более одного миллиона долларов.

Трофей содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов. При его изготовлении использовалась кожа крокодила.

«Этой ночью опыт сделал молодость», – пишут в социальных сетях поклонники бокса.

Официальный гонорар победителя (и это без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, МакГрегора – 30 миллионов. Специалисты уже назвали этот бой самой дорогой схваткой века.

«Это был мой последний бой». Флойд Мэйвезер подтвердил, что бой против Конора МакГрегора стал последним

в его профессиональной карьере. Почему король бокса решил остановиться – подробнее здесь.