Олимпиада-2014 в Сочи. Норвежец Оле-Эйнар Бьерндален – чемпион в спринте. Лучший результат белорусов – 29 место

Новости Олимпиады. Норвежец Оле-Эйнар Бьерндален завоевал седьмое олимпийское золото в своей карьере. Король биатлона, так называют его поклонники, показал время 24 минуты 33,5 секунды, допустив 1 промах на двух огневых рубежах. Серебро досталось австрийцу Доминику Ландертингеру (+1,3 секунды; 0 промахов). Бронза у чеха Ярослава Соукупа (+5,7; 0).

Лучший результат белорусов - 29 место Владимира Чепелина, который с одним промахом проиграл победителю больше минуты. Сергей Новиков, отстрелявший на 0+0, только 33-й, Евгений Абраменко - 56-й, Юрий Лядов - 57-й. За несколько часов до старта с членами национальной команды по биатлону встретился Президент. Смотрите видео.

По результатам этой гонки без медалей остались и россияне. Лучшим стал 26-летний Антон Шипулин, он проиграл победителю 6,4 секунды и занял 4 позицию.

Антон Шипулин, российский биатлонист:

Честно говоря, обидно до слез, сам себя лишил медали, в том числе и золотой. 20 минут назад решилась судьба моего счастья. Слишком рано почувствовал медаль и промахнулся. На финиш немного не хватило, может быть, немного неграмотно распределил силы. Биатлон – это не только ход, но и стрельба, которая решает очень многое. Надо стрелять на ноль и быстро бежать.

Справка о чемпионе:

Оле Эйнар Бьорндален, норвежский биатлонист

Хобби: Мотоциклы, езда на велосипеде, альпинизм.

Начало спортивной карьеры: начал заниматься биатлоном в 10 лет.

Дебют: В 1993 г. выступил за Норвегию на Кубке мира

Кумир: норвежский лыжный гонщик Бьорн Дэли.

Девиз: «Неотступно сражайся в своем спорте. Сожми зубы и добейся от себя лучшего. Переноси разочарования и празднуй достижения. Все это только для тебя».

Награды: в 1998 г. был награжден золотой медалью газеты «Aftenposten », в 2002 г. стал лауреатом премии Egebergs, а в 2011 г. получил медаль Холменколлена. В 2002 г. был назван Международной ассоциацией спортивной прессы (AIPS) спортсменом года.

Оле Эйнар Бьорндален, норвежский биатлонист (выдержки из архивного интервью):

Про себя я могу сказать немного. Я норвежец из простой крестьянской семьи, где было девять коров и пятеро детей и где коровам иногда уделяли больше внимания, чем детям. Иногда я жалею о том, что есть какие-то вещи, которых про меня не знает никто. Например, я офигительно хорошо хожу по натянутому канату, а в детстве мечтал стать не лыжником, а спортивным фотографом. Даже фотоаппарат купил.

Я не люблю приходить к финишу четвертым.

Многие считают, что победа – это диета. Но это чушь. Я ем все. Помню, как однажды перед соревнованиями я сожрал два пакета чипсов и выпил банку колы. И был первым. Гонки выигрывают люди. Но не нужно недооценивать инвентарь.

Пылесосы занимают особое место в моей жизни. Куда бы я ни поехал, я всюду беру с собой пылесос. Ведь двести дней в году я нахожусь вне дома, и все эти двести дней я вынужден полагаться на чужие стандарты чистоты. На первый взгляд, ковровые дорожки в гостиницах выглядят чистыми, а на самом деле там полно бактерий. И никто не избавит вас от них – только вы сами. Кстати, ездить с пылесосом – не моя идея. Я перенял ее у старших друзей по команде.

Чтобы выигрывать в биатлоне, вы должны знать свое оружие до последнего винта. Вас могут разбудить ночью и сунуть вам в руку стержень возвратной пружины, и вы должны тут же сказать: «Это стержень возвратной пружины, ребята».



Биатлон представляет собой комбинацию лыжных гонок и пулевой стрельбы из малокалиберной винтовки. Входит в программу Олимпийских игр с 1960 года. Сегодня в программу Олимпийских зимних игр входят 5 видов соревнований по биатлону для мужчин и 5 для женщин: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, гонка с массовым стартом и эстафета; а также смешанная эстафета. Подробнее читайте здесь.