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Умер бывший гендиректор телеканала СТВ Григорий Новиков

16 февраля 2017 11:01
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Новости Беларуси. 16 февраля не стало журналиста и телеведущего Григория Новикова, стоявшего у истоков создания нашего телеканала. Фотограф, корреспондент, главный редактор, ведущий и автор телевизионных программ.

Несколько лет подряд Новиков оставался в тройке лучших корреспондентов ТАСС.

Он был непримиримым и порой жестким репортером. И таким же требовательным в общении с молодыми журналистами, которые под его началом учились профессии.

Григория Новикова не стало на 71 году жизни.

Коллектив «Столичного телевидения» выражает соболезнования родным и близким Григория Новикова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Некролог

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