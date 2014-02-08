Открытие Олимпиады-2014 в Сочи. Земфира возмущена использованием трека «Хочешь» на Олимпиаде

Новости Олимпиады. Певица Земфира возмущена использованием ее песни без разрешения в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Микс диджея Леонида Руденко на композицию «Хочешь» прозвучал во время парада сборных-участниц (от Норвегии до Сан-Марино).

Земфира в Twitter:

Первый канал проигнорировал все возможные договоренности и использовал мой трэк без согласия. Это прямое нарушение авторских прав. Это беспредел! Открытие отличное! Костя, поздравляю! Но что это за ...? Вы делаете все что хотите?

Главным креативным продюсером и автором сценария церемонии открытия стал Константин Эрнст. Сложившуюся ситуацию телебосс пока не комментирует. Однако юристы уверены, что в случае, если телеканал-организатор церемонии оставит претензию Земфиры без внимания, то певица может обратиться в суд.



Василий Моисеев, юрист Московской коллегии адвокатов в интервью «Русской службе новостей»:

Если «Первый канал» оставит её претензию без внимания, певица может обратиться в суд и получить компенсацию за неправомерное использование её произведения. Но сумма сопоставляется с тем, сколько при аналогичных условиях это произведение стоило бы при договоре с автором.

В воскресенье, 9 февраля, господин Эрнст отреагировал на возмущение рок-певицы. Что сказал Константин Львович в адрес Земфиры? Читайте здесь.



Напомним, торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла накануне вечером в Сочи. Организаторы нестандартно подошли к сценарию праздничного действа, парад стран-участниц практически открывал программу вечера. Смотрите шествие белорусской делегации!