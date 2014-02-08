Приметы спортсменов на Зимних Олимпиадах: Для того, чтобы победить, сутками ходим в одних носках и пьем чудо-таблетки

Новости Олимпиады. Что помогает спортсменам завоевывать медали на Олимпийских играх? Одни говорят - трудолюбие, талант, вера в себя, другие же не списывают со счетов приметы и ритуалы. Мол, чем черт не шутит!?

Особенно богаты на приметы российские фигуристы. Например, у олимпийской чемпионки Татьяны Навки с приходом в большой спорт появился целый ряд штучек «обязательных к выполнению». Касаются они, в основном, внешнего вида, хотя и энергией перед выступлением Татьяна запасается особым способом!

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка (Россия):

Перед соревнованиями мне надо было полежать, укрывшись курткой, — так я накапливала энергию. На лед всегда ступала с левой ноги. Приезжая на сборы перед соревнованиями, ходила в одной и той же майке и толстовке. Даже носки не меняла!

Еще одна российская фигуристка Светлана Журова хоть и имеет свой талисман - плюшевого Чебурашку, но говорит, что спортсмены — народ доверчивый и готовы поверить во что угодно, если им скажут, что это приведет к победе.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка (Россия):

В Турине, я отдала свой талисман — плюшевого Чебурашку — Ире Слуцкой. Помню, она безумно переживала перед выступлением: почему-то была уверена, что ее засудят. Чебурашка помог — Ира стала бронзовой призеркой. Еще в Турине был случай, когда один участник Олимпиады попросил у врача что-нибудь для преодоления страха. Тот протянул несколько таблеток: «Уникальное изобретение! Выпейте одну и установите новый рекорд!» Тот, разумеется, так и сделал и действительно выиграл. А уже после соревнований таблетки отдали на экспертизу, и оказалось, что это просто витамины.

Кстати, есть сомнения по поводу примет и у той же Татьяны Навки.

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка (Россия):

Перед Олимпиадой в Турине в 2006 году нам дали на подготовку десять дней. Сами понимаете, проходить столько в одной одежде невозможно. Так что я все-таки решила рискнуть и отдала вещи в стирку. И ничего страшного не произошло. Наоборот — мы с моим партнером Романом Костомаровым завоевали золотые олимпийские медали! И теперь, если мне нужно вернуться, я возвращаюсь, а если мне встречается черная кошка, то я все равно иду дальше.

Откуда берутся эти мистические вещи точно неизвестно… А может российских фигуристов как ангел хранитель, как штурман корабля, бережет «королева льда», заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова?

Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию (Россия):

Во время соревнований я три дня костюм не меняю. Выбираю себе какое-нибудь удобное платье или специально шью и весь сезон надеваю на все старты только его. Не снимаю на соревнованиях шубу, потому что когда-то мой ученик Букин назвал ее счастливой!

А еще Татьяна Анатольевна уже много лет на все важные соревнования, в которых участвуют ее воспитанники, носит с собой в сумке латаную-перелатаную игрушку-черепашку. Ее Тарасовой подарил известный тренер сборной ГДР Йохан Линднер, наставник такой популярной пары, как Мануэла Гросс и Уве Кагельман.

Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию (Россия):

Он подошел ко мне, протянул маленькую набивную, обшитую искусственной кожей черепашку и сказал: «Я знаю, она принесет тебе счастье». Черепаха перекочевала в мой карман. Это было, когда я выпустила на соревнования свою первую в тренерской жизни пару — Людмилу Суслину и Александра Тихомирова. Не знаю, кто пустил слух, что Тарасова собирает черепах, но мне их теперь везут со всех уголков земли.

Может, черепашки действительно приносят удачу? Так или иначе, а спортсмены побеждают. И не только фигуристы. И не только российские.

Например, белорусский двукратный призер Олимпийских игр фристайлист Дмитрий Дащинский в приметы не верит.

Ольга Дащинская, жена Дмитрия Дащинского (в интервью газеты «Антенна»):

Дима - абсолютно несуеверный человек, в приметы никакие не верит, и талисманов у него нет.

Собственно, и у двух других белорусских фаворитов лыжной акробатики фетишей и примет не наблюдается. Иначе как объяснить согласие Алексея Гришина на то, чтобы нести на Олимпиаде в Сочи флаг родной страны? Речь идет об одной из самых громких примет олимпийцев, так называемом «проклятии знаменосца».

Алексей Гришин, олимпийский чемпион (Беларусь):

Я в эти суеверия не верю. Есть примеры, которые свидетельствуют об обратном. Тот же Максим Мирный, выступавший знаменосцем на летней Олимпиаде-2012 в Лондоне, показал блестящий результат, став в итоге чемпионом.

Кстати, теннисист Максим Мирный стал единственным знаменосцем олимпийской сборной, который смог сломать стереотип. На Олимпиаде-2012 в Лондоне в паре с Викторией Азаренко Максим Мирный выиграл «золото» в миксте.

Максим Мирный, олимпийский чемпион (Беларусь):

Да, бытует такое мнение, что в прошлом тем, кому доверяли эту почетную миссию, это настолько накладывало дополнительного веса ответственности на весь этот олимпийский цикл. Представлять страну, нести знамя, может, это где-то психологически надламывало тех именитых спортсменов, которым в последствии не удавалось завоевать медаль или выступить наилучшим образом. Но я это помнил, я знал об этом, и дополнительно был мобилизован на то, чтобы хотя бы эту тенденцию переломить, чтобы последующим знаменосцам было комфортно, что это следующему знаменосцу принесет удачу, и он тоже победит, как мне это удалось сделать.

Дарье Домрачевой, к слову, также поступало предложение взять на себя миссию знаменосца. Но главная надежда белорусского биатлона отказалась нести флаг во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Правда и причина у нее - совсем не мистическая:

Дарья Домрачева, олимпийская чемпионка (Беларусь):

Да, флаг на открытии нести предлагали. Естественно, это честь огромная для меня. Но с тренерским штабом нашим мы вынуждены были отказаться от участия в этом мероприятии. Еще до поступления предложения нести флаг Беларуси на открытии мы не планировали принимать участие в мероприятии. Потому что уже на следующий день у нас официальная тренировка, а буквально через день – гонка.

Поболеть за женскую сборную Беларуси по биатлону можно уже 9 февраля. В 17.30 (по белорусскому времени) состоится спринт на 7,5 км.

Как чувствуют себя белорусские биатлонистки накануне старта? Смотрите видео.