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Олимпиада-2014 в Сочи. В 17.30 стартует мужской спринт на 10 км с участием белорусских биатлонистов

08 февраля 2014 14:25
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Новости Беларуси. Старт главных игр четырехлетия стал самым знаковым мировым событием. Взоры миллиардов зрителей минувшим вечером были устремлены в Сочи- все следили за церемонией открытия 22 зимних Олимпийских игр. Сегодня болельщики по всему миру надеются на победу своих сборных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже выявили чемпиона среди сноубордистов - лучшим стал американец. А норвежская лыжница выиграла скиатлон.

За награды сегодня поборются и белорусские спортсмены. Буквально через час начнется первая из 11 биатлонных гонок - мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами. Среди участников - четыре белорусских стреляющих лыжника. На старт выйдет и серебряный призер Олимпиады-2010 в Ванкувере Сергей Новиков.

# Зимняя Олимпиада

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