Биатлон. Правила

Биатлон представляет собой комбинацию лыжных гонок и пулевой стрельбы из малокалиберной винтовки. Входит в программу Олимпийских игр с 1960 года.

Сегодня в программу Олимпийских зимних игр входят 5 видов соревнований по биатлону для мужчин и 5 для женщин: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, гонка с массовым стартом и эстафета; а также смешанная эстафета.

Индивидуальная гонка – классический вид биатлонной гонки на 20 км для мужчин и на 15 км для женщин с четырьмя огневыми рубежами. Биатлонисты стартуют с интервалом 30 секунд или 1 минута. Первая и третья стрельба – «лёжа», вторая и четвёртая – «стоя». Каждый биатлонист сам выбирает себе стрелковый коридор на стрельбище. За каждый промах к времени, за которое биатлонист проходит дитсанцию, прибавляется штрафная минута.

Спринт – укороченная версия индивидуальной гонки. Длина дистанции у мужчин – 10 км, у женщин – 7,5 км. Ключевую роль играет скорость, так как за каждый промах спортсмен получает штрафной круг в 150 м. Стрельба ведётся на двух огневых рубежах поочередно из положений «лёжа» и «стоя».

Гонка преследования. Участники гонки преследования стартуют в таком порядке и с такими временными интервалами, с какими они пришли на финиш в спринте. Длина дистанции в гонке преследования у мужчин – 12,5 км, у женщин – 10 км. Стрельба ведётся на четырёх огневых рубежах: первые два из положения «лёжа», два последних – «стоя». За каждый промах спортсмен получает штрафной круг в 150 м.

Гонка с массовым стартом (масстарт) – один из самых молодых видов биатлонных гонок. Длина дистанции 15 км для мужчин и 12,5 км для женщин со стрельбой на четырёх огневых рубежах. 30 лучших спортсменов (биатлонистов или биатлонисток) стартуют одновременно с общего старта. Первая и вторая стрельба выполняются «лёжа», третья и четвёртая – «стоя». Спортсмены занимают места на огневых рубежах в соответствии с порядком прихода на стрельбище (при первой стрельбе – в соответствии со стартовым номером). За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга длиной 150 м.

Эстафета (мужская и женская). В эстафете участвуют национальные сборные команды, состоящие из 4 человек. Гонка состоит из 4 этапов. Начинается эстафета с одновременного старта 1-го этапа. Длина дистанции на каждом этапе у мужчин – 7,5 км, у женщин – 6 км. Стрельба ведётся на двух огневых рубежах из положения «лёжа» и «стоя» на каждом этапе. В отличие от индивидуальных гонок, биатлонист может потратить на каждую мишень по 8 патронов: 5 находятся в магазине, остальные 3, при необходимости, заряжаются вручную. Если после использования запасных патронов остались незакрытые мишени, спортсмен должен преодолеть штрафные круги в 150 м, количество которых соответствует количеству неразбитых мишеней.

Смешанная эстафета. Каждая национальная команда состоит из 4 спортсменов (2 женщины и 2 мужчин). Женщины бегут 6 км, мужчины – 7,5 км в следующем порядке: женщина – женщина – мужчина – мужчина. Каждый спортсмен стреляет дважды (лежа – стоя), с тремя запасными патронами на каждом огневом рубеже. Если после использования запасных патронов остались незакрытые мишени, спортсмен должен преодолеть штрафные круги в 150 м, количество которых соответствует количеству неразбитых мишеней.

На стрельбище расстояние до мишеней составляет 50 метров. Мишени, используемые на соревнованиях, традиционно чёрного цвета, в количестве пяти штук на одной белой пластине. По мере попадания мишени закрываются белым клапаном, что позволяет биатлонисту сразу видеть результат своей стрельбы.

В биатлоне разрешены любые лыжные техники, однако запрещено использовать какие-либо средства, кроме лыж и лыжных палок.