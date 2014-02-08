Олимпиада-2014 в Сочи. Александр Лукашенко встретился с членами национальной команды по биатлону

Новости Беларуси. За несколько часов до старта с членами национальной команды по биатлону встретился Президент. Во время чаепития тренеры и спортсмены поделились впечатлениями о трассе, на которой пройдут соревнования, и о своей подготовке к ним. Александр Лукашенко пожелал спортсменам удачи на предстоящих стартах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Спокойно выходи и стреляй. Не суетитесь, это ж первая гонка. Главное - не суетиться. Если хотите, я могу там, где вот скажут, стать на рубеже. Флагом буду размахивать. Хотите, буду бегать где-то там туда-сюда через всю трассу.

Дарья Домрачева, биатлонистка:

На макушке подъема, пожалуйста!

Александр Лукашенко:

Хорошо. А потом же мне съезжать с этой макушки.

Дарья Домрачева:

Да. Спортсмены друг за дружкой, каждого же нужно поддержать!

Александр Лукашенко:

Трассу вы эту знаете уже? Сколько вам, 2,5 км бегать?

Дарья Домрачева:

На спринте 3 круга по 2,5 км. Индивидуальная гонка будет по 3-километровому кругу. Круги совмещены и там добавляется петля еще.

Александр Лукашенко:

Значит знаете трассу. Сложная, говорят?

Дарья Домрачева:

Сложная.

Александр Лукашенко:

Сложная в чем? Что высокогорье?

Дарья Домрачева:

Высокогорье и рельеф очень серьезный самой трассы.

После глава государства посетил тренировку белорусских биатлонисток, которые завтра поборются за медали в спринте, и понаблюдал за ходом тренировочного процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.