Олимпиада-2014 в Сочи. Александр Лукашенко встретился с членами национальной команды по биатлону

Новости Беларуси. За несколько часов до старта с членами национальной команды по биатлону встретился Президент. Во время чаепития тренеры и спортсмены поделились впечатлениями о трассе, на которой пройдут соревнования, и о своей подготовке к ним. Александр Лукашенко пожелал спортсменам удачи на предстоящих стартах.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Спокойно выходи и стреляй. Не суетитесь, это ж первая гонка. Главное - не суетиться. Если хотите, я могу там, где вот скажут, стать на рубеже. Флагом буду размахивать. Хотите, буду бегать где-то там туда-сюда через всю трассу.
Дарья Домрачева, биатлонистка:
На макушке подъема, пожалуйста!
Александр Лукашенко:
Хорошо. А потом же мне съезжать с этой макушки.
Дарья Домрачева:
Да. Спортсмены друг за дружкой, каждого же нужно поддержать!
Александр Лукашенко:
Трассу вы эту знаете уже? Сколько вам, 2,5 км бегать?
Дарья Домрачева:
На спринте 3 круга по 2,5 км. Индивидуальная гонка будет по 3-километровому кругу. Круги совмещены и там добавляется петля еще.
Александр Лукашенко:
Значит знаете трассу. Сложная, говорят?
Дарья Домрачева:
Сложная.
Александр Лукашенко:
Сложная в чем? Что высокогорье?
Дарья Домрачева:
Высокогорье и рельеф очень серьезный самой трассы.
После глава государства посетил тренировку белорусских биатлонисток, которые завтра поборются за медали в спринте, и понаблюдал за ходом тренировочного процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.