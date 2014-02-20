Олимпиада-2014 в Сочи. Аделина Сотникова завоевала золото в фигурном катании. Юлия Липницкая – пятая

Новости Олимпиады. Российская фигуристка Аделина Сотникова выиграла золото Олимпийских игр в Сочи в одиночном катании (224.59 балла). Девушка стала первой фигуристкой, победившей на Олимпиаде в личных соревнованиях, за всю историю советского и российского спорта! Так уж сложилось: долгожданную победу России принесла спортсменка, от которой «золота» и не ждали. Ей прочили «бронзу», не больше.

Аделина Сотникова (до объявления официальных итогов в интервью ИТАР-ТАСС):

Ощущения волнения не было, просто вышла и постаралась откататься очень хорошо. Очень довольна своим выступлением, потому что это Олимпиада, к которой шла очень долго. Хоть мне и нет еще 18-ти, но мечтала попасть на Игры и получить какую-нибудь медаль. Сначала мне было приятно, когда меня называли олимпийской надеждой Сочи. Ну а потом пошло уже какое-то давление именно на мою психику. Но ко вчерашнему дню я все это в себе постаралась побороть и показать свое катание.

Серебряная медаль – у представительницы Южной Кореи Ён А Ким (219.11 балла). Бронза – у итальянки Каролины Костнер (216.73 балла).

Елена Буянова, тренер Сотниковой:

Мы хотели показать всем, что у нас в России есть не одна сильная девочка, и счастливы, что это удалось. Аделина – целеустремленная, большая труженица. Она переживала, что не участвовала в командных соревнованиях, поэтому страстно желала показать хороший прокат в личном турнире.

17-летняя Сотникова – серебряный призер двух мировых первенств и четырехкратный чемпион России. Вундеркинд в фигурном катании. Когда ей было всего 12 лет, она выиграла «взрослый» чемпионат России. В одном из интервью Аделина призналась, что «фигурное катание – не хобби. Это работа, которую я хочу выполнять хорошо, и выполняю».

Аделина Сотникова, фигуристка (в интервью Elle.ru):

С четырех лет я в фигурном катании, мне ничего другого никогда не было нужно. Секрет успеха прост: все прекрасно получается, когда ты знаешь, что делаешь любимое дело. Спорт – моя жизнь, здоровье, возможность держать свое тело в тонусе и ежедневная тренировка силы воли. Мое главное правило – не лениться и идти к своей цели во что бы то ни стало. Стараюсь всегда что-то предпринимать, чтобы развиваться.

15-летняя Юлия Липницкая покорила и болельщиков, и тренеров катанием в командном турнире, в котором сборная России выиграла золотую медаль, в том числе и благодаря выступлению юной фигуристки. Олимпийскими чемпионами в командном турнире стали: Евгений Плющенко (мужское одиночное катание), Юлия Липницкая (женское одиночное катание), Татьяна Волосожар и Максим Траньков (парное катание), Ксения Столбова и Федор Климов (парное катание), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (танцы на льду), Елена Ильиных и Никита Кацалапов (танцы на льду). В среду, 12 февраля, фигуристке присвоено звание заслуженного мастера спорта. Девочка стала самой юной спортсменкой, получившей награду высшего достоинства на Олимпиаде.

Вчера, Юлия вступила в борьбу за медаль в одиночном катании. Однако во время выступления фигуристка упала. Из-за этого досадного инцидента по итогам короткой программы девочка занимала пятое место в общем списке (65.23 балла). По итогам первого соревновательного дня лидировала Ён А Ким из Южной Кореи (74.92 балла).

В четверг, 20 февраля, фигуристки представили вниманию зрителей и жюри произвольную программу. И здесь Юлии не везет. Девочка не справляется с волнением и вновь падает. Судьи оценили ее катание на 135.34 балла. Чуть позже, уже после выступления 15-летняя Юля признается: перестала контролировать прыжки, сказалась усталость. Да и, по словам фигуристки, готовиться в Москве, куда она улетела сразу после командных соревнований, в полную меру сил не получилось: мешали надоедливые репортеры.

Юлия Липницкая (в интервью ИТАР-ТАСС):

Не понимаю, зачем им нужно было знать все про меня и моих родных. Мы рассчитывали, улетев из бурлящего олимпийскими страстями Сочи, спокойно поработать, а в итоге мне с катка иногда эвакуироваться приходилось.

Почему Липницкую называют гением и прочат ей блестящую карьеру в фигурном катании? Читайте здесь.

Напомним, в программу зимних Олимпийских игр входят индивидуальные соревнования среди мужчин и среди женщин, соревнования в парном катании, танцы на льду, а также командные соревнования. Всего в программе Олимпийских зимних игр разыгрывается 5 комплектов наград. Одиночное катание среди мужчин и женщин состоит из короткой программы, включающей в себя 7 обязательных элементов, и произвольной программы. Правильно сбалансированная произвольная программа должна включать прыжки, вращения и шаги. Участники соревнований среди спортивных пар также исполняют сначала короткую программу (7 элементов), а затем произвольную программу. Среди специфических элементов: поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы и другие. Одним из главных критериев оценки программ является унисонное (одновременное и одинаковое) исполнение движений партнерами.

Сломанная стопа Юстины Ковальчик. Отказ Евгения Плющенко от выступления из-за болей в спине. Золотая медаль 15-летней российской фигуристки Юлии Липницкой в командных соревнованиях. Чем еще запомнятся Игры в Сочи? Смотрите репортаж программы «Картина мира».