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Олимпиада-2014 в Сочи: 20 февраля разыгрывается 6 комплектов наград. Белорусы участия не принимают

20 февраля 2014 10:50
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Новости Олимпиады. В Сочи 20 февраля разыгрывается 6 комплектов наград. Олимпийские лауреаты определятся в лыжном двоеборье, керлинге, женском фигурном катании и хоккее, а также фристайле.

До окончания Олимпиады-2014 спортсменам осталось разыграть еще 17 комплектов наград. Все медальные старты пройдут 20 февраля без участия белорусских спортсменов.

А вот завтрашнего белорусские болельщики ждут с нетерпением. В Сочи пройдет эстафетная гонка по биатлону. В стартовом составе заявлены наши олимпийские чемпионки: Дарья Домрачева и Надежда Скардино, а также Людмила Калинчик, Надежда Писарева и Анастасия Дуборезова. Окончательный состав определится перед стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимняя Олимпиада

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