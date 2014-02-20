Олимпиада-2014 в Сочи: 20 февраля разыгрывается 6 комплектов наград. Белорусы участия не принимают

Новости Олимпиады. В Сочи 20 февраля разыгрывается 6 комплектов наград. Олимпийские лауреаты определятся в лыжном двоеборье, керлинге, женском фигурном катании и хоккее, а также фристайле.

До окончания Олимпиады-2014 спортсменам осталось разыграть еще 17 комплектов наград. Все медальные старты пройдут 20 февраля без участия белорусских спортсменов.

А вот завтрашнего белорусские болельщики ждут с нетерпением. В Сочи пройдет эстафетная гонка по биатлону. В стартовом составе заявлены наши олимпийские чемпионки: Дарья Домрачева и Надежда Скардино, а также Людмила Калинчик, Надежда Писарева и Анастасия Дуборезова. Окончательный состав определится перед стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.