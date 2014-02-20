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Дарья Домрачева не избрана в Комиссию Атлетов МОК

20 февраля 2014 13:59
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Новости Олимпиады. Норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьерндален и канадская хоккеистка Хейли Уикенхайзер стали членами Комиссии Атлетов МОК. Спортсмены были избраны по результатам голосования, в котором принимали участие спортсмены-олимпийцы в прибрежном и горном кластерах.

В 2014 году была отмечена рекордная явка – в голосовании приняли участие более 80% олимпийцев Сочи.

Бьерндален получил 1087 голосов, за Уикенхайзер проголосовали 758 человек. Одной из кандидаток на место в авторитетной международной комиссии была трехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева.

Срок полномочий спортсменов в комиссии составляет 8 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Дарья Домрачева # Зимняя Олимпиада

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