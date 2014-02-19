Олимпиада-2014. Фигуристка Аделина Сотникова – на втором месте, Юлия Липницкая – на пятом по итогам короткой программы

Новости Олимпиады. 19 февраля фигуристки откатали короткую программу. По итогам первого соревновательного дня лидирует Ён А Ким из Южной Кореи (74.92 балла).

Россиянка Аделина Сотникова на втором месте. Судьи оценили ее выступление в 74.64 балла. Юлия Липницкая во время выступления упала. Из-за этого досадного инцидента девочка занимает пятое место (65.23 балла).



Этери Тутберидзе, тренер Юлии Липницкой:

При исполнении флипа Юля допустила техническую ошибку, слишком близко подъехала к борту. Не буду вдаваться в технические детали, но такое может случиться у любой спортсменки. Девчонка – молодец, после падения собралась, встала и доделала программу до конца.

Медали в одиночном катании будут разыграны завтра, 20 февраля. Фигуристки покажут произвольную программу.

В программу зимних Олимпийских игр входят индивидуальные соревнования среди мужчин и среди женщин, соревнования в парном катании, танцы на льду, а также командные соревнования. Всего в программе Олимпийских зимних игр разыгрывается 5 комплектов наград. Одиночное катание среди мужчин и женщин состоит из короткой программы, включающей в себя 7 обязательных элементов, и произвольной программы. Правильно сбалансированная произвольная программа должна включать прыжки, вращения и шаги. Участники соревнований среди спортивных пар также исполняют сначала короткую программу (7 элементов), а затем произвольную программу. Среди специфических элементов: поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы и другие. Одним из главных критериев оценки программ является унисонное (одновременное и одинаковое) исполнение движений партнерами.

Медальный зачет на Олимпийских играх возглавляет Норвегия. Россия – на четвертом месте. Беларусь – в десятке сильнейших. Напомним, у нашей олимпийской команды пять наград высшей пробы и одна бронзовая медаль. 18 февраля в Сочи прошла торжественная церемония награждения победителей вчерашнего соревновательного дня. Уже в третий раз на верхней ступени пьедестала публика приветствовала белоруску Дарью Домрачеву. Наш фристайлист Антон Кушнир взошел на сочинский пьедестал в первый раз, но его триумф от этого не менее ценен. Белорус продолжил медальную традицию отечественной сборной в этом виде. Вторую олимпиаду золото в лыжной акробатике уезжает в Беларусь. Смотрите видео.

Кто завоевал золотую медаль в одиночном женском катании на Олимпиаде-2014? Читайте здесь.