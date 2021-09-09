Прямой эфир

Игры СНГ. Белорусы идут на пятом общекомандном месте

09 сентября 2021 16:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают активно покорять пьедестал первых в истории Игр стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игры СНГ. Белорусы идут на пятом общекомандном месте-1

Значительную лепту внесли бойцы муай-тай. Они положили в копилку 9 наград. Причем три человека стали чемпионами. Не знали равных Альбина Посох, Евгений Федоренчик и Федор Колтун. Еще шесть боксеров удостоились серебра.

Пьедестальную традицию поддержали представители настольного тенниса. И мужская и женская дружины по итогам командных состязаний финишировали вторыми. А сборная по мини-футболу вышла в полуфинал. На данный момент в общем медальном зачете белорусы идут пятыми. В их активе 44 медали.

# Спортивные соревнования # Альбина Посох # Евгений Федоренчик # Федор Колтун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мне кажется, я не заслужила». Кому достался приз зрительских симпатий международного турнира по самбо
08 сентября 2021 20:55

«Мне кажется, я не заслужила». Кому достался приз зрительских симпатий международного турнира по самбо

Белорусские тайбоксёры завоевали 9 медалей на Играх СНГ
08 сентября 2021 20:46

Белорусские тайбоксёры завоевали 9 медалей на Играх СНГ

Хоккей. «Металлург» прервал серию побед «Химика» в чемпионате Беларуси
08 сентября 2021 20:41

Хоккей. «Металлург» прервал серию побед «Химика» в чемпионате Беларуси