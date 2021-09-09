Игры СНГ. Белорусы идут на пятом общекомандном месте

Значительную лепту внесли бойцы муай-тай. Они положили в копилку 9 наград. Причем три человека стали чемпионами. Не знали равных Альбина Посох, Евгений Федоренчик и Федор Колтун. Еще шесть боксеров удостоились серебра.

Пьедестальную традицию поддержали представители настольного тенниса. И мужская и женская дружины по итогам командных состязаний финишировали вторыми. А сборная по мини-футболу вышла в полуфинал. На данный момент в общем медальном зачете белорусы идут пятыми. В их активе 44 медали.