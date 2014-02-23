Олимпиада-2014. Фигурист Максим Траньков станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр 23 февраля

Новости Олимпиады. 30-летний фигурист Максим Траньков понесет флаг России на торжественной церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. Напомним, фигурист в паре с Татьяной Волосожар завоевал две золотые медали: в командном турнире и в соревнованиях спортивных пар. Журналисты иностранных СМИ уже назвали победу российских фигуристов «настоящей феерией». И неудивительно. Волосожар-Траньков стали первой спортивной парой почти за 80 лет, которая завоевала золотую медаль домашней Олимпиады.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет на стадионе «Фишт» в 19:14 по белорусскому времени. Ее сценарий держится в строжайшем секрете. Однако организаторы обещают: шоу будет красивым и запоминающимся. Если церемония открытия представляла собой рассказ россиян о самих себе, то на этот раз мы узнаем, как воспринимают русских за рубежом.

Парад спортивных делегаций стран-участниц, пожалуй, самая сложная и зрелищная часть церемонии закрытия. Команды многих стран предпочитают не разглашать имена своих знаменосцев вплоть до дня торжественной церемонии. Полный список атлетов, которые сегодня выступят с почетной миссией, еще не опубликован. Правда, известно, например, что флаг США понесет Джуди Чу, нападающая женской сборной по хоккею. У девушки – серебро сочинской Олимпиады. Знаменосцем команды Германии станет саночник Феликс Лох, у него два золота Сочи. Флаг Беларуси понесет трехкратная чемпионка нынешних Игр Дарья Домрачева. Какой будет церемония закрытия Игр в Сочи? Смотрите видео.