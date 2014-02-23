Олимпиада-2014. Российские лыжники впервые в истории заняли весь пьедестал. Россия – лидер в общекомандном зачете

Новости Олимпиады. Александр Легков – чемпион сочинской Олимпиады, Максим Вылегжанин – серебряный призер и Илья Черноусов – бронзовый. Спортсмены совершили сегодня невозможное. В гонке на 50 километров россиянам не было равных. Таким образом, тройка лыжников обеспечила России досрочную победу в общекомандном зачете Игр в Сочи. 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых. Сборная России – лучшая на Зимних Играх впервые за 20 лет.

Напомним, в программу Олимпийских зимних игр включено 12 видов соревнований по лыжным гонкам: 6 среди мужчин и 6 среди женщин. Это индивидуальные гонки и гонки с общим стартом, скиатлон, эстафета, индивидуальный и командный спринт. Гонка с общим стартом. Все спортсмены стартуют одновременно. 60-80 спортсменов выстраиваются рядами по 7-11 человек и стартуют по сигналу стартового пистолета. Мужчины и женщины бегут свободным стилем 50 км и 30км соответственно. Победителем становится тот, кто финишировал первым. Нередко на финиш приходят одновременно до 10 гонщиков. В таких ситуациях результаты определяются при помощи фото-финиша. Подробнее читайте здесь.

Сборная Беларуси занимает восьмое место в общекомандном зачете. У нас 6 медалей: 5 золотых и 1 бронзовая. В стране – полным ходом подготовка к встрече с олимпийцами. Столичные проспекты и трассу от Национального аэропорта украшают флагами, растяжками и плакатами. Основные работы придутся на эту ночь, и уже 23 февраля красочное оформление будет полностью закончено. Какие сюрпризы ждут наших спортсменов по приезду домой, вы узнаете из видео.