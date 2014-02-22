Репортаж программы «Картина мира» из Сочи. Выпуск за 22 февраля

Зимние Олимпийские игры в Сочи несколько недель были мировым событием № 1. До тех пор, пока на Майдане не пролилась кровь. Украина и для Беларуси, и для хозяйки олимпиады, России, – ближайший сосед или, образно говоря, подбрюшье для обеих стран. И не тревожить события в Украине не могут. И нас, и россиян. К ним мы вернемся в этой программе, но начнем все-таки с приятного.

XXII зимние Олимпийские игры завершаются. И еще раз напомню: это была самая успешная Олимпиада для Беларуси! По сравнению с предыдущей, в Ванкувере, наша страна в медальном зачете поднялась с 17 места в десятку! В десятку сильнейших спортивных держав мира! И неспроста заметил президент Лукашенко, что даже одна девочка-биатлонистка для рекламы страны порой может сделать больше, чем все Министерство иностранных дел!

И вот интересные данные: в дни Олимпиады слово «Беларусь» оказалось одним из самых популярных даже у американцев, которые искали информацию в Интернете! Может, еще и предстоящий чемпионат мира по хоккею сыграл свою роль – покупают билеты!

Но хоккейные фанаты прилетят только в мае, а в этот понедельник в Национальном аэропорту «Минск» со всеми почестями будем встречать белорусский борт № 1, который, по поручению президента, доставит из Сочи наших олимпийских героев. Чем запомнится Олимпиада в Сочи и каково на вес олимпийское «золото»?

На видео - одна из золотых медалей, завоеванных на этих Играх белорусскими спортсменами. Весит она 531 грамм. А перед тем, как повесить на шею спортсменам, специалисты старались предугадать, что атлеты могут сделать с медалью в чемпионской эйфории. Поэтому каждое «золото» пробовали на зуб, роняли и даже купали в шампанском.

Понедельник был тяжелым для белорусских соперников. Для Синеокой он стал «золотым». Дарья Домрачева не оставила шансов конкуренткам и добыла третью личную медаль самой высшей пробы.

В олимпийском небе произвел фурор Антон Кушнир. Белорус не знал равных во фристайле. Самый сложный прыжок и самый высокий балл от судей в истории лыжной акробатики – Кушнир взлетел на золотой пьедестал.

«Золото» Олимпийских игр – само по себе величайшее спортивное достижение. Три медали – это подвиг.

Игорь Рачковский, первый вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь:

«Дорогая Даша! Это грандиозный успех! Ты просто молодец! Вся Беларусь в восторге от твоей новой победы.

Завоевав звание трехкратной олимпийской чемпионки, ты совершила подвиг. История современности не знает подобных случаев. В нашем Отечестве подвиги чтят особо.

От всей души поздравляем тебя с присвоением высшей награды Родины – званием «Герой Беларуси».

Счастья, здоровья и удачи!

Александр Григорьевич Лукашенко».

И если Домрачевой еще предстояла гонка, то новоиспеченному чемпиону Антону Кушниру можно отдыхать – в Красной Поляне он гуляет вместе с семьей – своими самыми главными болельщиками.

Двухлетний Платон, может быть, пока и не понимает, что его папа Антон Кушнир сделал для Беларуси. Зато наблюдал прямо с трибун, как куется олимпийское «золото». Супруга Наталья вместе с сыном чемпионский прыжок наблюдали среди болельщиков. Кстати, молодой отец, пополнивший белорусскую копилку медалью высшей пробы, ждет очередное пополнение в семье – жена снова в положении.

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

В Минске еще вопрос задавали, какой талисман, может, везу. Вот два талисмана моих.

Наталья Кушнир, жена:

Антон победил, потому что мы на него смотрели. Он просто не мог проиграть. Сын на него смотрел!

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Конечно, оно придает силы, уверенности больше, энергии.

Кстати, среди болельщиков на Олимпиаде много и тех, кто приедет на чемпионат мира в Минск в поисках новых эмоций в хоккейных баталиях.

Болельщики:

Маленькое представительство и столько золотых медалей! Это успех! По-другому никак не скажешь! Мы завидуем белой завистью! И рады, что вы наши братья-славяне.

Едем в этом году в Минск на чемпионат мира по хоккею1

Конечно, болеет и радуется медалям вся Беларусь. Даже на важных совещаниях на высшем уровне речь то и дело заходит об Олимпиаде.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я за Олимпиаду похудел на 10 кг, один раз пробежавшись по трассе Домрачевой, где она, задыхаясь, бегает. Один раз – я на 10 кг похудел!

Эту Дашку перед вторым стартом… Я, говорит, Александр Григорьевич, после спринта провалилась, лыжи не бежали. И она вторую гонку провела, никто в мире, кто понимает в биатлоне, никто в мире так не бегал1 И она никогда в жизни! После этой победы, я ей говорю, я ей разложил всю гонку. Она на меня смотрит, говорит: «Александр Григорьевич, Вы как будто со мной бежали»! Я говорю: «Я же вижу, я же тебя знаю»!

Впрочем, Беларусь в Сочи запомнится не только спортивными успехами. По городским улицам олимпийской столицы курсируют больше двух сотен новых автобусов – спецпоставка минского завода.

Константин Гололобов, старший группы водителей ГП «Минсктранс»:

Все автобусы оборудованы двигателями Евро5, как говорят местные, можно дышать возле выхлопной трубы. Автоматические шестиступенчатые коробки. Это дает возможность автобусу беспрепятственно подниматься на любые горы, а здесь местность, вы сами видели, гористая, холмистая.

Несколько маршрутов идут прямо по набережной Черного моря. Кстати, в порту пришвартовался самый большой в мире парусник «Крузенштерн». Длина палубы сравнима с футбольным стадионом. Судно, названное именем известного русского мореплавателя, из порта в Калининграде прибыло специально на Олимпийские игры. А полсотни курсантов работают волонтерами.

Несмотря на то, что сочинская Олимпиада зимняя, субтропическая климатическая зона дает о себе знать. Нашлись-таки те, кто решился принять морские ванны после снежного высокогорья.

Сочинская Олимпиада подходит к концу. Уже 23 февраля – церемония закрытия. Для Беларуси эти зимние Игры стали самыми медалеемкими: 6 наград, из которых 5 – высшей пробы. Республика ворвалась в элиту зимних видов спорта, заняв итоговое 8 место в командном медальном зачете.