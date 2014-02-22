Олимпиада-2014. Церемония закрытия 23 февраля будет красивой, но скромной

Новости Олимпиады. Меньше суток остается до торжественной церемонии закрытия Олимпийских Игр в Сочи. 23 февраля, в заключительный день Олимпиады, определятся чемпионы в бобслее-четверках, лыжных гонках (масс-старт свободным стилем 50 км) у мужчин. Ближе к вечеру узнаем команду-обладательницу золота в мужском хоккее. За звание чемпионов поборются шведы и канадцы. Матч обещает быть драматичным.

Церемония закрытия пройдет на стадионе «Фишт» в 19:14 по белорусскому времени. Ее сценарий держится в строжайшем секрете. Однако организаторы обещают: шоу будет красивым и запоминающимся. Если церемония открытия представляла собой рассказ россиян о самих себе, то на этот раз мы узнаем, как воспринимают русских за рубежом. Константин Эрнст, отвечающий за подготовку, заявил, что церемония будет скромной и артхаусной. Это значит, что нас ждет спокойное зрелище в отличие от церемонии открытия.

Константин Эрнст, главный креативный директор и автор сценария церемонии закрытия Игр-2014:

Церемония закрытия будет отличаться от открытия прежде всего интонацией. Если открытие – это триггер, который запускает, то закрытие должно нести ощущение светлой грусти. Олимпиада уходит и становится частью истории. Кто-то победил, кто-то проиграл. Люди прощаются с этим, поэтому светлая грусть – это правильная интонация.

«Россия глазами европейца» – вот она, концепция шоу. Режиссуру доверили иностранцу Даниэле Финци Паска. Этот выдающийся режиссер швейцарского происхождения известен своими постановками на лучших мировых площадках, в том числе и России. Поговаривают, что именитый постановщик грандиозных шоу-программ передаст «привет» от Мишки. Того самого, что стал символом Олимпиады в 1980-м.

Майя Крылова, эксперт в области музыкального театра (в интервью gazeta.ru):

Для Паски характерна любовь к прямым метафорам. Если в сценарии или либретто есть выражение «шапками закидать», то можно быть уверенным, что на сцене будут кидаться шапками.

Продюсирует церемонию закрытия итальянец Марко Балич. Он давно работает на Олимпиадах: Солт-Лейк-Сити, Турин и Лондон. Ему предстоит удивлять и через два года на церемонии открытия летних Игр в Рио.

Зрители вновь увидят девочку Любовь, которая была главной героиней церемонии открытия. На закрытии к девочке присоединятся два друга – цирковые артисты Валентина и Юра, вместе с которыми она будет путешествовать по русской культуре: переворачивать страницы русской литературы, наслаждаться волшебством русской живописи и музыки. На церемонии также прозвучит тема русского балета. Она будет раскрыта через образ Сергея Дягилева, основателя легендарных «Русских сезонов».

Парад спортивных делегаций стран-участниц, пожалуй, самая сложная и зрелищная часть церемонии. Команды многих стран предпочитают не разглашать имена своих знаменосцев вплоть до дня торжественной церемонии. Полный список атлетов, которые завтра выступят с почетной миссией, еще не опубликован. Правда, известно, например, что флаг США понесет Джуди Чу, нападающая женской сборной по хоккею. У девушки – серебро сочинской Олимпиады. Знаменосцем команды Германии станет саночник Феликс Лох, у него два золота Сочи. Флаг Беларуси понесет трехкратная чемпионка нынешних Игр Дарья Домрачева.

А пока в Сочи готовятся к церемонии закрытия Игр, в Беларуси – полным ходом подготовка к встрече с олимпийцами. Столичные проспекты и трассу от Национального аэропорта украшают флагами, растяжками и плакатами. Основные работы придутся на эту ночь, и уже 23 февраля красочное оформление будет полностью закончено. Какие сюрпризы ждут наших спортсменов по приезду домой, вы узнаете из видео.