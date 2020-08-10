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Ольга Говорцова продолжает выступление на турнире в США

10 августа 2020 19:36
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Новости Беларуси. Белоруска Ольга Говорцова в шаге от выхода в основную сетку турнира в американском Лексингтоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Говорцова продолжает выступление на турнире в США-1

Во втором круге квалификации наша теннисистка встречается с Франческой Ди Лоренцо из США. Матч был прерван из-за дождя. Первый сет встречи остался за Говорцовой – 6:1.

В основной сетке выступят Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

# Теннис # Ольга Говорцова # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Франческа Ди Лоренцо # Фотофакт

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