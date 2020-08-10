Ольга Говорцова продолжает выступление на турнире в США

Новости Беларуси. Белоруска Ольга Говорцова в шаге от выхода в основную сетку турнира в американском Лексингтоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором круге квалификации наша теннисистка встречается с Франческой Ди Лоренцо из США. Матч был прерван из-за дождя. Первый сет встречи остался за Говорцовой – 6:1.