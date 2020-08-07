На Минском море проходят Олимпийские дни молодёжи по парусному спорту

Новости Беларуси. Олимпийские дни молодежи по парусному спорту проходят в эти дни на Минском море, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ребята в возрасте от 17 лет и младше соревнуются в трех классах судов: «Оптимист», «Лазер 470», а также 420. Всего в турнире принимают участие 32 спортсмена.
Помимо побед, медалей и грамот участники набирают очень важные рейтинговые очки, которые по сумме трех стартов, станут пропуском в сборную Беларуси. В зачет идут выступления на нынешнем турнире, а также на первенстве ДЮСШ и первенстве Беларуси.
Владимир Денисов, главный судья соревнований:
К сожалению, вид спорта не очень востребован, потому что нет массового, широкого развития. Но тем не менее, надежды мы питаем, потому что наши спортсмены из сборных команд, которые прошли все эти этапы взросления и становления, на международных соревнованиях показывают себя достаточно хорошо и высоко.
За медали соревнований спорят Минск, Минская область, Гродно и Гомель. Завершится турнир 9 августа.