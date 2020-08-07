На Минском море проходят Олимпийские дни молодёжи по парусному спорту

Новости Беларуси. Олимпийские дни молодежи по парусному спорту проходят в эти дни на Минском море, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ребята в возрасте от 17 лет и младше соревнуются в трех классах судов: «Оптимист», «Лазер 470», а также 420. Всего в турнире принимают участие 32 спортсмена.

Помимо побед, медалей и грамот участники набирают очень важные рейтинговые очки, которые по сумме трех стартов, станут пропуском в сборную Беларуси. В зачет идут выступления на нынешнем турнире, а также на первенстве ДЮСШ и первенстве Беларуси.