Чемпионка Беларуси по выездке: подготовка к этому чемпионату у нас получилась очень долгой из-за пандемии

В финальный день в КЮРе были разыграны Большой и Средний призы, а также Большой специальный. Триумфатором этого вида программы стали Ольга Сафронова и ее Сандро де Амур. Ранее этот тандем квалифицировался на Олимпийские игры в Токио.

Ольга Сафронова, чемпионка Беларуси по выездке:

Не смотря на жару и на то, что был такой большой перерыв в стартах, у нас сегодня все получилось. Я очень довольна сегодня своим конем. Это наша первая такая серьезная победа на национальном турнире, первый раз мы стали чемпионами страны. Это очень почетно, и мы с гордостью будем нести дальше это звание.

В Большом призе мы уже третий сезон. Готовились, конечно, еще до Большого приза. Вместе мы с ним восемь лет, и за это время было очень много прожито, пережито. Тренировочный процесс не прекращается. А подготовка именно к этому чемпионату у нас получилась очень долгой: из-за пандемии нет соревнований других, поэтому все просто в рабочем порядке планово было. Так и готовилась.