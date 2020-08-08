«Можно познакомиться между играми, подружиться». В Минске проходит 3-й этап Национальной лиги по баскетболу 3х3

Новости Беларуси. «Иди поспи», «Федины надежды», «Диалоги о рыбалке». Нет, это не набор словосочетаний, а название команд, которые принимают участие в третьем этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего на площадке у столичного Дворца спорта соревнуются 138 коллективов. Ребята играют в категориях от U12 до элиты. К слову, под крышей Palova арены собрались не только столичные команды, есть также приезжие компании.

Одни из самых юных участников – гомельские баскетболистки из команды «Рысята». Девчонки специально прибыли в Минск, чтобы принять участие в турнире.