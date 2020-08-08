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«Можно познакомиться между играми, подружиться». В Минске проходит 3-й этап Национальной лиги по баскетболу 3х3

08 августа 2020 15:56
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Новости Беларуси. «Иди поспи», «Федины надежды», «Диалоги о рыбалке».  Нет, это не набор словосочетаний, а название команд, которые принимают участие в третьем этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Можно познакомиться между играми, подружиться». В Минске проходит 3-й этап Национальной лиги по баскетболу 3х3 -1

Всего на площадке у столичного Дворца спорта соревнуются 138 коллективов. Ребята играют в категориях от U12 до элиты. К слову, под крышей Palova арены собрались не только столичные команды, есть также приезжие компании.

Одни из самых юных участников – гомельские баскетболистки из команды «Рысята». Девчонки специально прибыли в Минск, чтобы принять участие в турнире.

«Можно познакомиться между играми, подружиться». В Минске проходит 3-й этап Национальной лиги по баскетболу 3х3 -4

Анна Антошкова, участница команды «Рысята» (г. Гомель):
Цель, во-первых, получить удовольствие от игры, во-вторых, набраться опыта. Ну, и хотелось бы занять какое-нибудь призовое место.

«Можно познакомиться между играми, подружиться». В Минске проходит 3-й этап Национальной лиги по баскетболу 3х3 -7

Ярослав, участник команды «Supersonics»:
Атмосфера здесь очень классная, здесь много разных людей, можно познакомиться между играми, подружиться. Встречаешь много знакомых тоже очень круто.

«Можно познакомиться между играми, подружиться». В Минске проходит 3-й этап Национальной лиги по баскетболу 3х3 -10

Третий этап завершится 9 августа, а 22 – 23 августа состоится четвертая стадия. Финал запланирован на 5 сентября.  

# Баскетбол # Анна Антошкова # Фотофакт

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