Олег Рыженков о выступлении биатлонисток: как можно сказать, медали не заслуживаются, медали завоёвываются

18 февраля в Пекине завершилась соревновательная программа в биатлоне. Болельщики ждали хороших результатов от наших спортсменов в гонках с массовым стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на дистанцию отправились девушки. Среди 30 участниц оказались две белоруски: Анна Сола и Динара Алимбекова. Для обеих гонка сложилась не самым лучшим образом. Анна Сола финишировала на 10 позиции. Она показала поразительную скорость, но вот со стрельбой сегодня подружиться вновь не удалось – 8 штрафных кругов. Динара Алимбекова завершила гонку на 12 строчке. Она шесть раз заходила на дополнительные метры дистанции. К сожалению, пекинский морозный воздух оказался несчастливым для наших девушек. Эти Игры они в свой актив занести не могут.

Олег Рыженков, старший тренер женской команды по биатлону:

Конечно, девочки старались. Сложно предъявить кому-то претензии. Сложно предъявить претензии к борьбе на трассе, к работе на рубеже, потому что такие экстремальные условия, такие экстремальные погодные состояния, что очень сложно спрогнозировать, на какую установку ты придешь, при каком ветре ты будешь стрелять. Хотя, конечно, дуло практически всем одинаково. В таких экстремальных условиях проводится Олимпиада.

На моей истории, в моей спортивной карьере, в моей жизни, наверное, в первый раз, никогда такого не было. Понятное дело, и зрители, и руководство, наверное, и сами спортсмены, и мы, тренеры, ожидали, что выступление будет более успешным. Ожидали, что будут какие-то медали. Как можно сказать, медали не заслуживаются, медали – завоевываются. Завоевываются в упорной борьбе. И даже при таких сложных погодных условиях мы могли рассчитывать на медали.