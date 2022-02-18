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Баскетбол. «Цмоки-Минск» уступили «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ

18 февраля 2022 12:21
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашней площадке «драконы» принимали одного из фаворитов турнира питерский «Зенит». Счет – 90:74 в пользу гостей.

Баскетбол. «Цмоки-Минск» уступили «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ-1

Хозяева удачно начали встречу, выиграв первую четверть – 20:17. Но соперники быстро реабилитировались, и к большому перерыву гости оформили преимущество в 8 очков – 40:32. После разрыв только увеличивался, и подопечные Ростислава Вергуна ничего не смогли противопоставить оппоненту.

Самым результативным в составе «Зенита» стал Игорь Вольхин, набравший 15 очков. У «Цмоков» лучший результат и 21 очко у Евгения Белянкова. Таким образом, минчане занимают 11-е место регулярного чемпионата, имея в своем активе две победы и девять поражений.

Баскетбол. «Цмоки-Минск» уступили «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ-4

6 марта столичная команда сыграет на выезде против УНИКСа.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Игорь Вольхин # Евгений Белянков # Фотофакт

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