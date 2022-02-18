«Переживаем всей семьёй». В Минской области школьники поддержали спортсменов на Олимпиаде в Пекине флешмобом

Новости Беларуси. Флешмобы, эстафеты и челленджи. Сотни мероприятий прошли в Минской области в рамках акции «Разам з камандай!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее главная цель – поддержать белорусских атлетов в китайской столице. В Любанской средней школе № 1 старшеклассники постарались включить во флешмоб все главные атрибуты зимней Олимпиады. В тематическом выступлении у детей присутствовал спортивный инвентарь: лыжи и коньки. Но главное – настроение. А ученики средней школы № 3 не только придумали спортивную постановку, но даже сшили специальную форму и сочинили речевку.

Матвей Зубеня, ученик средней школы № 1:

Мы когда репетировали и составляли, было очень приятно, что мы поддерживаем наших спортсменов белорусских. И то, что, возможно, вот они (наши белорусские спортсмены) смотрят это, вдохновляются и делают лучше.

Арсений Драгун, ученик средней школы № 3:

Нравится весь зимний спорт, вообще. Ну, то есть, смотрю, конечно. Дома переживаем всей семьей. Вот за Антона Смольского, он получил серебряную медаль.

Ирина Галова, учитель средней школы № 1:

Родилась буквально сразу идея того, как поддержать нашу сборную. Естественно, это зимние виды спорта, поэтому лыжи, коньки.