«Переживаем всей семьёй». В Минской области школьники поддержали спортсменов на Олимпиаде в Пекине флешмобом

Новости Беларуси. Флешмобы, эстафеты и челленджи. Сотни мероприятий прошли в Минской области в рамках акции «Разам з камандай!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Флешмобы, эстафеты и челленджи. Сотни мероприятий прошли в Минской области в рамках акции «Разам з камандай!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ее главная цель – поддержать белорусских атлетов в китайской столице. В Любанской средней школе № 1 старшеклассники постарались включить во флешмоб все главные атрибуты зимней Олимпиады. В тематическом выступлении у детей присутствовал спортивный инвентарь: лыжи и коньки. Но главное – настроение. А ученики средней школы № 3 не только придумали спортивную постановку, но даже сшили специальную форму и сочинили речевку.
Матвей Зубеня, ученик средней школы № 1:
Мы когда репетировали и составляли, было очень приятно, что мы поддерживаем наших спортсменов белорусских. И то, что, возможно, вот они (наши белорусские спортсмены) смотрят это, вдохновляются и делают лучше.
Арсений Драгун, ученик средней школы № 3:
Нравится весь зимний спорт, вообще. Ну, то есть, смотрю, конечно. Дома переживаем всей семьей. Вот за Антона Смольского, он получил серебряную медаль.
Ирина Галова, учитель средней школы № 1:
Родилась буквально сразу идея того, как поддержать нашу сборную. Естественно, это зимние виды спорта, поэтому лыжи, коньки.
Акция продлится до 20 февраля. Итоги представители НОК подведут путем случайно выбора после завершения зимних Олимпийских игр. Победителей ждут памятные сувениры.