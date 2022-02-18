Андрей Падин об Антоне Смольском: хотелось немножко получше, чтобы он получше пробежал. Но мы им очень гордимся

18 февраля в Пекине завершилась соревновательная программа в биатлоне. Болельщики ждали хороших результатов от наших спортсменов в гонках с массовым стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Масс-старт не задался и у нашего серебряного призера Антона Смольского. Он уходил в гонку под третьим стартовым номером. Побороться за высокие места в этот раз не удалось. Смольский показал 17-е время, оставив непораженными четыре мишени. Но все же олимпийский турнир стал удачным для Антона. Теперь в его медальной копилке есть награда главного старта четырехлетия.

Андрей Падин, старший тренер мужской команды по биатлону:

Сегодняшний масс-старт показал дееспособность Антона Смольского. Да, это не то место немножечко, которое мы ожидали (18-е), хотелось немножко получше, чтобы он получше пробежал. Но надо отдать ему должное, что он пробежал полпрограммы Олимпийских игр. Мы говорим Антону большое спасибо за масс-старт, за всю Олимпиаду, за его медаль. Мы им очень гордимся.