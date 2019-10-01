Прямой эфир

Олег Руммо: «Человек с трансплантированной почкой занял третье место в соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх»

01 октября 2019 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О том, как живут пациенты с пересаженными органами, врач рассказал в программе «В людях».

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Я всегда говорил и буду это постоянно повторять, что нужно разрушать стереотипы, нужно понимать очень чётко, что трансплантация органов – это не перевод безнадёжно больного человека-инвалида в какой-то ракурс тоже больных людей.

После операции по трансплантации инвалид превращается в полноценного человека, способного жить, работать, рожать, воспитывать детей. Приносить пользу себе, стране, чему угодно, совершать немыслимые, казалось бы, достижения.

Потому что, если вы проанализируете историю олимпийского движения, то в 2016 году человек с трансплантированной почкой занял третье место в соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх. Пациент с трансплантированной печенью очень долгое время играл в футбольном клубе под названием «Барселона».

Олег Руммо: «Человек с трансплантированной почкой занял третье место в соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх»-1

И обыватели об этом ничего не знали. Потом он ещё несколько лет, до окончания своей карьеры, был профессиональным капитаном в футбольном клубе «Монако». Пациенты с пересаженным сердцем ведут абсолютно нормальную полноценную жизнь.

# Плавание # Олег Руммо

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске 3 и 4 октября состоится мастер-класс от чемпионов мира по спортивно-бальным танцам
01 октября 2019 07:24

В Минске 3 и 4 октября состоится мастер-класс от чемпионов мира по спортивно-бальным танцам

«Я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург». «Минск» сыграет с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов
30 сентября 2019 20:13

«Я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург». «Минск» сыграет с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов

Женская сборная по футболу готовится к матчу с норвежками: «Мы постараемся дать бой»
30 сентября 2019 19:53

Женская сборная по футболу готовится к матчу с норвежками: «Мы постараемся дать бой»