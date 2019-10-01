Олег Руммо: «Человек с трансплантированной почкой занял третье место в соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх»

О том, как живут пациенты с пересаженными органами, врач рассказал в программе «В людях».

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Я всегда говорил и буду это постоянно повторять, что нужно разрушать стереотипы, нужно понимать очень чётко, что трансплантация органов – это не перевод безнадёжно больного человека-инвалида в какой-то ракурс тоже больных людей.

После операции по трансплантации инвалид превращается в полноценного человека, способного жить, работать, рожать, воспитывать детей. Приносить пользу себе, стране, чему угодно, совершать немыслимые, казалось бы, достижения.

Потому что, если вы проанализируете историю олимпийского движения, то в 2016 году человек с трансплантированной почкой занял третье место в соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх. Пациент с трансплантированной печенью очень долгое время играл в футбольном клубе под названием «Барселона».