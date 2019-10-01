В Минске 3 и 4 октября состоится мастер-класс от чемпионов мира по спортивно-бальным танцам

Новости Беларуси. Звезды спортивно-бальных танцев в Минске. 3-4 октября пятикратные чемпионы мира – итальянско-молдовская пара Габриэле Гоффредо и Анна Матус проведут мастер-класс в столице для белорусских пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К слову, этот именитый дуэт ради визита отказался от показательных выступлений в Китае, что придает значимость этому двухдневному практическому семинару. Одним из организаторов мастер-класса выступил танцевально-спортивный клуб «Людмила».