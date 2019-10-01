Прямой эфир

В Минске 3 и 4 октября состоится мастер-класс от чемпионов мира по спортивно-бальным танцам

01 октября 2019 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Звезды спортивно-бальных танцев в Минске. 3-4 октября пятикратные чемпионы мира – итальянско-молдовская пара Габриэле Гоффредо и Анна Матус проведут мастер-класс в столице для белорусских пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Минске 3 и 4 октября состоится мастер-класс от чемпионов мира по спортивно-бальным танцам -1

К слову, этот именитый дуэт ради визита отказался от показательных выступлений в Китае, что придает значимость этому двухдневному практическому семинару. Одним из организаторов мастер-класса выступил танцевально-спортивный клуб «Людмила». 

Подробности в видеоматериале.  

В Минске 3 и 4 октября состоится мастер-класс от чемпионов мира по спортивно-бальным танцам -4

# Спортивные бальные танцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург». «Минск» сыграет с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов
30 сентября 2019 20:13

«Я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург». «Минск» сыграет с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов

Женская сборная по футболу готовится к матчу с норвежками: «Мы постараемся дать бой»
30 сентября 2019 19:53

Женская сборная по футболу готовится к матчу с норвежками: «Мы постараемся дать бой»

Ничья, которая не устроила всех: «Динамо» сыграло с «Шахтёром»
30 сентября 2019 10:25

Ничья, которая не устроила всех: «Динамо» сыграло с «Шахтёром»