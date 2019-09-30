Женская сборная по футболу готовится к матчу с норвежками: «Мы постараемся дать бой»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу в конце этой недели примет команду Норвегии в рамках отбора к чемпионату Европы – 2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Юрия Малеева победно стартовали в квалификации, разгромив в начале сентября дружину из Фарерских островов – 6:0.

Теперь на очереди топовые норвежки. Держать удар перед скандинавской командой наши девчата будут на «Борисов–Арене» 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18.45. Сегодня девушки проводят очередную тренировку в столице и готовы дать бой маститому сопернику.

Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу: Норвегия – одна из лучших команд мира, четвертьфиналист чемпионата мира. Мы постараемся дать бой, навязать борьбу и по возможности достичь положительного результата. Мы для себя решили: постараться побороться за вторую путевку, которая даст шанс или сразу со второго места выйти напрямую или сыграть с таковых.

Анастасия Харланова, полузащитник женской сборной Беларуси по футболу:

Задачи стоят выйти из группы. Я считаю, что вполне мы можем это сделать, но надо очень сильно нам постараться. Прям очень-очень. За счет слаженной игры в обороне, командного духа и доля какого-то везения, фарта.

Отборочный этап к Евро – 2021 включает в себя 8 матчей. В этом календарном году белоруски проведут еще одну игру в рамках квалификации. Наши девушки сыграют против команды Уэльса. Остальные поединки сборная Беларуси проведет уже в 2020 году. Чтобы завоевать прямую путевку на финал чемпионата Европы, который примет Англия, нужно занять первое место в своей группе либо попасть в тройку лучших команд, занявших вторые места.