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«Я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург». «Минск» сыграет с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов

30 сентября 2019 20:13
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Новости Беларуси. Футбольная «Барселона» снова приедет в Минск,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург». «Минск» сыграет с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов-1

Вот только в белорусскую столицу нанесет визит женская команда. Она сыграет с девушками из дружины футбольного клуба «Минск» в рамках 1/8 финала женской Лиги чемпионов.

Жеребьёвка прошла в штаб-квартире УЕФА. Первые матчи этой стадии запланированы на 16-17 октября, а ответные пройдут 30 и 31 октября.

«Я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург». «Минск» сыграет с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов-4

Анна Козюпа, игрок женской команды ФК «Минск»:
Честно, я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург»! Я сразу сказала: «Ну, хорошо».«Барселона», конечно, сильный соперник, но играть, бороться обязательно нужно. Нам попадаются команды, с которыми мы уже играли. И всех мы пока обыгрывали, и надеемся, может быть, фортуна все-таки в этом году на нашей стороне, и нам удастся с «Барселоной» поквитаться.

В предыдущем раунде этого евротурнира, «минчанки» по сумме двух матчей обыграли «Цюрих», а «Барса» была сильнее девушек из «Ювентуса».

# Футбол Беларуси # Анна Козюпа # Фотофакт

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