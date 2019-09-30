«Я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург». «Минск» сыграет с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Футбольная «Барселона» снова приедет в Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вот только в белорусскую столицу нанесет визит женская команда. Она сыграет с девушками из дружины футбольного клуба «Минск» в рамках 1/8 финала женской Лиги чемпионов. Жеребьёвка прошла в штаб-квартире УЕФА. Первые матчи этой стадии запланированы на 16-17 октября, а ответные пройдут 30 и 31 октября.