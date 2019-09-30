«Я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург». «Минск» сыграет с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Футбольная «Барселона» снова приедет в Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Футбольная «Барселона» снова приедет в Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вот только в белорусскую столицу нанесет визит женская команда. Она сыграет с девушками из дружины футбольного клуба «Минск» в рамках 1/8 финала женской Лиги чемпионов.
Жеребьёвка прошла в штаб-квартире УЕФА. Первые матчи этой стадии запланированы на 16-17 октября, а ответные пройдут 30 и 31 октября.
Анна Козюпа, игрок женской команды ФК «Минск»:
Честно, я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург»! Я сразу сказала: «Ну, хорошо».«Барселона», конечно, сильный соперник, но играть, бороться обязательно нужно. Нам попадаются команды, с которыми мы уже играли. И всех мы пока обыгрывали, и надеемся, может быть, фортуна все-таки в этом году на нашей стороне, и нам удастся с «Барселоной» поквитаться.
В предыдущем раунде этого евротурнира, «минчанки» по сумме двух матчей обыграли «Цюрих», а «Барса» была сильнее девушек из «Ювентуса».