«Не последнюю роль погода сыграла в распределении медалей». Корреспондент СТВ – о погоде в Пхёнчхане

Сегодня отменяли соревнования из-за сильного ветра и мороза. Действительно ли в Пхенчхане так холодно?

Олимпийские игры – это не только соревнования. Это грандиозный праздник, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Чем кроме стартов живет в эти дни Пхенчхан? В олимпийской столице находится наш корреспондент Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, СТВ:

Корея встретила нас непривычным для здешних широт морозом и ветром. По этой причине были перенесены некоторые соревнования. Не последнюю роль погода сыграла в распределении медалей. Напомним, что наши биатлонистки остались без наград, и здесь не последнюю роль сыграла погода. Буквально за час до старта поднялся очень сильный ветер. Было сложно не то что бежать и стрелять, а даже просто идти.

Вспоминают, что Дарья Домрачева уже третью Олимпиаду подряд именно на этой дистанции становится девятой, потом набирает обороты. Вспомните Сочи и наши медали.

Грандиозную церемонию открытия едва не испортила непогода, потому что стадион, который был возведен специально для этой церемонии, – открытый, там нет никакого обогрева. Зрители просто могли замерзнуть, поэтому организаторы грели, как могли. На входе всем выдавали специальные сумки, в каждой из которых лежали плед, дождевик и пакеты-грелки (они держат тепло в течение двух часов).