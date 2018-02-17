«Молодая мама вернулась в строй». Как отреагировали белорусы на серебро Домрачевой

Новости Беларуси. Пожалуй, вся страна болеет за наших спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доказательство тому – теплые отзывы и пожелания от белорусов.

Дарья Домрачева об олимпийском серебре: помогла вера в себя до последнего и свою команду