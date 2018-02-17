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«Молодая мама вернулась в строй». Как отреагировали белорусы на серебро Домрачевой

17 февраля 2018 14:41
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Новости Беларуси. Пожалуй, вся страна болеет за наших спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Доказательство тому – теплые отзывы и пожелания от белорусов.  

Дарья Домрачева об олимпийском серебре: помогла вера в себя до последнего и свою команду  

«Молодая мама вернулась в строй». Как отреагировали белорусы на серебро Домрачевой-1

Горожане:  
Очень рады. Это, наверное, ее долгожданная победа в этом году. Желаем ей дальнейших успехов.  

«Молодая мама вернулась в строй». Как отреагировали белорусы на серебро Домрачевой-4

  

После вчерашнего золота серебро в нашу копилку. Тем более Даша, которую мы знаем, все мы любим, обожаем. Поэтому конечно же молодцы, тем более молодая мама вернулась в строй.  

«Молодая мама вернулась в строй». Как отреагировали белорусы на серебро Домрачевой-7

  

Довольны, что она взяла серебро! Конечно, лучше было бы, если бы золото, но не получилось. Там же чуть-чуть, чуть-чуть ей не хватило.  

«Молодая мама вернулась в строй». Как отреагировали белорусы на серебро Домрачевой-10



ОИ-2018. Бьорндален прокомментировал «серебро» Дарьи Домрачевой  

Только радуют нас, слава Богу! Молодец! Столько на нее было надежд, очень переживали, молодая маманя наша. Умница, умница!  

«Молодая мама вернулась в строй». Как отреагировали белорусы на серебро Домрачевой-13

  

Вообще, в спорт тяжело вернуться после беременности, рождения ребенка. Молодец. Вчера вот золото взяли, сегодня – серебро. Так держать, молодцы! Беларусь вперед.  

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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