«Молодая мама вернулась в строй». Как отреагировали белорусы на серебро Домрачевой
Новости Беларуси. Пожалуй, вся страна болеет за наших спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доказательство тому – теплые отзывы и пожелания от белорусов.
Дарья Домрачева об олимпийском серебре: помогла вера в себя до последнего и свою команду
Горожане:
Очень рады. Это, наверное, ее долгожданная победа в этом году. Желаем ей дальнейших успехов.
После вчерашнего золота серебро в нашу копилку. Тем более Даша, которую мы знаем, все мы любим, обожаем. Поэтому конечно же молодцы, тем более молодая мама вернулась в строй.
Довольны, что она взяла серебро! Конечно, лучше было бы, если бы золото, но не получилось. Там же чуть-чуть, чуть-чуть ей не хватило.
Только радуют нас, слава Богу! Молодец! Столько на нее было надежд, очень переживали, молодая маманя наша. Умница, умница!
Вообще, в спорт тяжело вернуться после беременности, рождения ребенка. Молодец. Вчера вот золото взяли, сегодня – серебро. Так держать, молодцы! Беларусь вперед.