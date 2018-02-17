Скардино о серебре Домрачевой: Видела, что она идет вторая, очень была рада за неё

Новости Беларуси. Все эти дни за тем, как развиваются события в Пхенчхане, следит наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот сейчас наш корреспондент Юлия Бешанова передает самые свежие кадры из столицы зимних Игр.

Юлия Бешанова, СТВ:

Последняя личная гонка на зимней Олимпиаде в Пхенчхане наконец-то принесла нашим биатлонисткам долгожданные и заслуженные награды. В масс-старте принимали участие сразу три наши спортсменки. В итоге Дарья Домрачева стала обладательницей серебряной медали. И болельщики, и тренеры были настроены на эту гонку очень оптимистично. Масс-старт называют «коронкой» Дарьи Домрачевой – не так давно она завоевала золото на Кубке мира именно в этой дисциплине.