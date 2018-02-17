Скардино о серебре Домрачевой: Видела, что она идет вторая, очень была рада за неё

Новости Беларуси. Все эти дни за тем, как развиваются события в Пхенчхане, следит наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот сейчас наш корреспондент Юлия Бешанова передает самые свежие кадры из столицы зимних Игр.
Новости Беларуси. Все эти дни за тем, как развиваются события в Пхенчхане, следит наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот сейчас наш корреспондент Юлия Бешанова передает самые свежие кадры из столицы зимних Игр.
Юлия Бешанова, СТВ:
Последняя личная гонка на зимней Олимпиаде в Пхенчхане наконец-то принесла нашим биатлонисткам долгожданные и заслуженные награды. В масс-старте принимали участие сразу три наши спортсменки. В итоге Дарья Домрачева стала обладательницей серебряной медали.
И болельщики, и тренеры были настроены на эту гонку очень оптимистично. Масс-старт называют «коронкой» Дарьи Домрачевой – не так давно она завоевала золото на Кубке мира именно в этой дисциплине.
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Отметим, что Надежда Скардино, которая не допустила ни одного промаха, на финише была седьмой.
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Надежда Скардино, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:
Она меня так вдохновила. Я видела, что она идет второй, и очень была рада за нее. Вообще очень рада за нашу команду, потому что всем хотелось медалей, все понимали, что они могут быть, но их нет.
Может быть, вчера вдохновила победа Ани Гуськовой на фристайле. Мы очень за нее переживали, волновались. И очень были рады, когда она выиграла, взяло золото. Надеемся, что завтра фристайл тоже нас порадует.
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