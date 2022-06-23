«Огромное спасибо федерации». В Минске стартовал республиканский турнир по лёгкой атлетике

Александр Шиманович, победитель турнира:

На этот сезон планы – повторить свой личный как минимум и улучшить его. Мы всегда хотим максимально выложиться и показать максимально высокий результат. Огромное спасибо федерации и организации, что дали возможность нам, метателям молота (и девушкам, и мужчинам), пометать на основной арене Беларуси, потому что это как настоящий праздник у метателей молота.