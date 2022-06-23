«Огромное спасибо федерации». В Минске стартовал республиканский турнир по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. 23 июня в Минске стартовал Республиканский турнир на призы Михаила Желобовского. Эти соревнования являются седьмым этапом Белорусской легкоатлетической лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 23 июня в Минске стартовал Республиканский турнир на призы Михаила Желобовского. Эти соревнования являются седьмым этапом Белорусской легкоатлетической лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Александр Шиманович, победитель турнира:
На этот сезон планы – повторить свой личный как минимум и улучшить его. Мы всегда хотим максимально выложиться и показать максимально высокий результат. Огромное спасибо федерации и организации, что дали возможность нам, метателям молота (и девушкам, и мужчинам), пометать на основной арене Беларуси, потому что это как настоящий праздник у метателей молота.
В пятницу, 24 июня, борьба на стадионе «Динамо» возобновится. Каждый желающий может посетить праздник спорта и насладиться духом соперничества.
Иван Тихон: «Наши атлеты находятся сейчас среди лидеров». Подробнее здесь.