«Энергетик-БГУ» вышел в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Продолжаются поединки 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу. На данном этапе в борьбу вступили клубы из высшей лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центральная встреча вечера прошла в Барановичах. Лидер высшей лиги «Энергетик-БГУ» обыграл одноименный клуб со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала. Для фаворитов встречи, минчан, этот матч легкой прогулкой не стал. Победу удалось вырвать лишь в дополнительное время. Хозяева поля достойно сражались и до последнего держали интригу в противостоянии.