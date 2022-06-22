Прямой эфир

«Энергетик-БГУ» вышел в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

22 июня 2022 20:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжаются поединки 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу. На данном этапе в борьбу вступили клубы из высшей лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Энергетик-БГУ» вышел в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу-1

Центральная встреча вечера прошла в Барановичах. Лидер высшей лиги «Энергетик-БГУ» обыграл одноименный клуб со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала. Для фаворитов встречи, минчан, этот матч легкой прогулкой не стал. Победу удалось вырвать лишь в дополнительное время. Хозяева поля достойно сражались и до последнего держали интригу в противостоянии.

«Энергетик-БГУ» вышел в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу-4

Всего в расписании 23 июня девять дуэлей. Свои матчи проведут еще шесть дружин из разных городов Беларуси.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию
22 июня 2022 20:19

Завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию

Теннис. Илья Ивашко завершил выступление на турнире Мальорке
22 июня 2022 20:05

Теннис. Илья Ивашко завершил выступление на турнире Мальорке

Международный турнир по плаванию стартовал в Минске. В нём участвуют дети из Беларуси и России
22 июня 2022 19:26

Международный турнир по плаванию стартовал в Минске. В нём участвуют дети из Беларуси и России