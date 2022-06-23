«Лучше играть в футбол, чем почтовые ящики бомбить и машины царапать». Кто прошёл в финал «Кожаного мяча»?

Новости Беларуси. Стали известны финалисты городского этапа детско-юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-спорт». В старшей возрастной группе 9 команд боролись за право представлять столицу в итоговом турнире. Путевки в финальный раунд, который пройдет в сентябре, завоевали дружины Заводского и Первомайского районов. Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Заводчан было видно и слышно за версту. Главком на бровке потерял десятки тысяч калорий, давая ценные указания своим бегающим ребятам. Александр в жизни очень спокойный человек, но стоит его воспитанникам начать игру, и тут происходит перевоплощение. Ведь это же «Кожаный мяч».

Накануне противостояние Заводского и Ленинского районов завершилось дружбой. Ничья – 3:3. Надо отдать должное вратарям. Вполне возможно, Лев Яшин оценил бы работу обоих. Однозначно, у Тимура было преимущество, ведь за него болела и мама, и его дедушка.

Дмитрий Буринский:

Любое мероприятие, которое спортивное и организованное, нужно. Лучше играть в футбол, чем почтовые ящики бомбить и машины царапать.

Маргарита Буринская:

Я уже вижу, что мой сын достаточно натренированный, у него уже есть вратарский опыт. Поэтому желаю ему только удачи и побед. Хочу, чтобы сын был как Буффон и даже лучше его.

Ментальная связь помогла Тимуру: он стойко защищал свои ворота. Ведь Президентский спортивный клуб не только оценивает победы. Есть и номинации по амплуа, а это значит каждый может себя проявить.

Тимур Буринский, вратарь ФК Заводского района:

Защищать было очень сложно, потому что защитники проваливались много. Да и команда сильная была. Один игрок вообще очень хорошо играл. Конечно, мы очень все хотим выйти в финал.

10 номер – стрела команды. Он без устали носится по полю все два тайма по 25 минут и, кажется, совсем не устает. Юлия Силипицкая, СТВ:

С виду гламурный мальчик с хвостом Чингачгука в розовых кроссовках, а в игре – зверь по имени Владимир Базавов. Одна буква – и председатель.

Владимир Базавов, нападающий ФК Заводского района:

Я выжал из себя 200 %. Все, что смог, я сделал. Я очень хочу в дальнейшем стать профессиональным футболистом, но для начала было бы неплохо попасть в сборную своей родины и защищать цвета родного флага.