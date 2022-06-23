Теннис. Саснович с Михаликовой вышли в финал турнира категории 250 в Германии

Новости Беларуси. Завершилось белорусское теннисное дерби в парном разряде на турнире категории 250 в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Завершилось белорусское теннисное дерби в парном разряде на турнире категории 250 в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Александра Саснович в тандеме с Михаликовой из Словакии в четвертьфинале обыграла Лидию Морозову, которая выступала в паре с американкой Кристиан.
Итоговый счет – 4:6, 6:4, 10:3 в пользу белорусско-словацкого дуэта. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты. Соперницами девушек в поединке за финал станут японские теннисистки Ходзуми, Ниномия.