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Теннис. Саснович с Михаликовой вышли в финал турнира категории 250 в Германии

23 июня 2022 13:08
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Новости Беларуси. Завершилось белорусское теннисное дерби в парном разряде на турнире категории 250 в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Саснович с Михаликовой вышли в финал турнира категории 250 в Германии-1

Александра Саснович в тандеме с Михаликовой из Словакии в четвертьфинале обыграла Лидию Морозову, которая выступала в паре с американкой Кристиан.  

Теннис. Саснович с Михаликовой вышли в финал турнира категории 250 в Германии-4

Итоговый счет – 4:6, 6:4, 10:3 в пользу белорусско-словацкого дуэта. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты. Соперницами девушек в поединке за финал станут японские теннисистки Ходзуми, Ниномия.  

# Теннис # Александра Саснович # Тереза Михаликова # Лидия Морозова # Кристиан Харрисон # Эри Ходзуми # Макото Ниномия # Фотофакт

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