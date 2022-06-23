Иван Тихон: «Наши атлеты находятся сейчас среди лидеров»

На стадионе «Динамо» собрались сильнейшие атлеты страны, среди которых многократные участники и призеры крупных форумов. Главная задача соревнований – помочь спортсменам поддерживать форму в отсутствие международных стартов. Из итогов первого дня отметим выступление толкательницы ядра Алены Дубицкой. Ее результат – 19 метров 11 сантиметров. Эльвира Герман выиграла 100-метровку с барьерами с хорошими секундами – 12,83.

Иван Тихон, председатель Федерации легкой атлетики:

Соревнования необходимы для каждого атлета, начинающего и высшего спортивного звена, потому что они помогают выявлять лучший результат, подготовленность спортсмена, он может контролировать свою спортивную форму и так далее. Эти соревнования у нас были всегда, мы просто систематизировали и сделали модель подготовки к основным стартам – мы планировали чемпионат Европы и мира в этом году. Но так как легкая атлетика это объективный вид спорта, есть четкие метры, секунды, мы показываем результаты нашим атлетам, сравниваем их с результатами атлетов международного уровня, ребята сами контролируют это. И наши атлеты находятся сейчас среди лидеров.