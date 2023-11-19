Очередной триумф белорусов! Анна Сола выиграла золото пасьюта Международной лиги клубного биатлона
Золотой день для белорусских спортсменов в российском Ханты-Мансийске! Следом за Антоном Смольским медаль высшей пробы гонки преследования первого этапа Международной лиги клубного биатлона выиграла Анна Сола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно отметить, что отечественная стреляющая лыжница вернулась в большой спорт после годичного перерыва, связанного с рождением ребенка. Подняться на первую ступень пьедестала белоруске не помешали и непростые погодные условия: сильный мороз и ветер.
Она показала хорошую скорость ходом и меткую стрельбу, таким образом не оставив своим соперницам ни единого шанса. Ближайшую преследовательницу Сола обогнала более чем на минуту.
Для спортсменки данная медаль уже не первая в рамках турнира. Ранее она расположилась на второй строчке итогового протокола в гонке с массовым стартом. Всего по итогам первого этапа лиги белорусские биатлонисты завоевали пять наград. В пасьюте золото выиграл Антон Смольский. В масс-старте у него серебро, а у нашего Никиты Лобастова бронза.