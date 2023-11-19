Очередной триумф белорусов! Анна Сола выиграла золото пасьюта Международной лиги клубного биатлона

Золотой день для белорусских спортсменов в российском Ханты-Мансийске! Следом за Антоном Смольским медаль высшей пробы гонки преследования первого этапа Международной лиги клубного биатлона выиграла Анна Сола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно отметить, что отечественная стреляющая лыжница вернулась в большой спорт после годичного перерыва, связанного с рождением ребенка. Подняться на первую ступень пьедестала белоруске не помешали и непростые погодные условия: сильный мороз и ветер.

Она показала хорошую скорость ходом и меткую стрельбу, таким образом не оставив своим соперницам ни единого шанса. Ближайшую преследовательницу Сола обогнала более чем на минуту.