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Очередной триумф белорусов! Анна Сола выиграла золото пасьюта Международной лиги клубного биатлона

19 ноября 2023 10:41
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Золотой день для белорусских спортсменов в российском Ханты-Мансийске! Следом за Антоном Смольским медаль высшей пробы гонки преследования первого этапа Международной лиги клубного биатлона выиграла Анна Сола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной триумф белорусов! Анна Сола выиграла золото пасьюта Международной лиги клубного биатлона-1

Важно отметить, что отечественная стреляющая лыжница вернулась в большой спорт после годичного перерыва, связанного с рождением ребенка. Подняться на первую ступень пьедестала белоруске не помешали и непростые погодные условия: сильный мороз и ветер.

Очередной триумф белорусов! Анна Сола выиграла золото пасьюта Международной лиги клубного биатлона-4

Она показала хорошую скорость ходом и меткую стрельбу, таким образом не оставив своим соперницам ни единого шанса. Ближайшую преследовательницу Сола обогнала более чем на минуту.

Очередной триумф белорусов! Анна Сола выиграла золото пасьюта Международной лиги клубного биатлона-7

Для спортсменки данная медаль уже не первая в рамках турнира. Ранее она расположилась на второй строчке итогового протокола в гонке с массовым стартом. Всего по итогам первого этапа лиги белорусские биатлонисты завоевали пять наград. В пасьюте золото выиграл Антон Смольский. В масс-старте у него серебро, а у нашего Никиты Лобастова бронза.

# Биатлон # Анна Сола # Антон Смольский # Никита Лобастов # Фотофакт

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