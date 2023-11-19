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Смольский победил в гонке преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона

19 ноября 2023 07:54
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Антон Смольский стал победителем гонки преследования во второй день Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смольский победил в гонке преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона-1

Сегодня, 19 ноября, старт прошел в непростых погодных условиях: мороз, снег и ветер. Однако белорус сумел справиться со всеми трудностями и первым пересечь финишную черту.

Смольский победил в гонке преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона-4

Для Антона это уже вторая медаль на турнире. Накануне он завоевал серебро в масс-старте.

Смольский победил в гонке преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона-7

Сегодня белорусским болельщикам еще есть за кого переживать – в 11:40 гонку начнут женщины.

# Биатлон # Антон Смольский # Фотофакт

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