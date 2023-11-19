Смольский победил в гонке преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Антон Смольский стал победителем гонки преследования во второй день Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 19 ноября, старт прошел в непростых погодных условиях: мороз, снег и ветер. Однако белорус сумел справиться со всеми трудностями и первым пересечь финишную черту.

Для Антона это уже вторая медаль на турнире. Накануне он завоевал серебро в масс-старте.