Международный турнир по индорхоккею в Минске: результаты за 18 ноября

Ирина Славутина, вице-президент Федерации хоккея на траве России:

Хочется отметить, что в Беларуси есть интересные команды, в том числе и юниорские. Очень хорошие девчонки и ребята. Мы надеемся, что в дальнейшем это будет сильная сборная на международном уровне. У нас в России будут соревнования сборных команд, и сборная команда Беларуси приезжает к нам. Та ситуация, в которую попал российский и белорусский спорт, конечно, это сложно. Но думаю, что это все пройдет. И год или два – и это все должно закончиться. Оно не может продолжаться дальше. Наша задача, чтобы наши сборные вышли более сильного уровня.