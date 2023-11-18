Международный турнир по индорхоккею в Минске: результаты за 18 ноября

На велодроме «Минск-Арены» продолжается международный турнир по индорхоккею. Участие принимают 12 команд: по шесть у мужчин и у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На велодроме «Минск-Арены» продолжается международный турнир по индорхоккею. Участие принимают 12 команд: по шесть у мужчин и у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Среди них белорусские и российские клубы, а также молодежные и национальные сборные. Сегодня хоккеистки молодежного состава «Минска» встречались с национальной сборной России. Для наших девушек это бесценный опыт. Итог – поражение со счетом 1:9. Но есть и позитивная оценка выступления белорусок.
Ирина Славутина, вице-президент Федерации хоккея на траве России:
Хочется отметить, что в Беларуси есть интересные команды, в том числе и юниорские. Очень хорошие девчонки и ребята. Мы надеемся, что в дальнейшем это будет сильная сборная на международном уровне. У нас в России будут соревнования сборных команд, и сборная команда Беларуси приезжает к нам. Та ситуация, в которую попал российский и белорусский спорт, конечно, это сложно. Но думаю, что это все пройдет. И год или два – и это все должно закончиться. Оно не может продолжаться дальше. Наша задача, чтобы наши сборные вышли более сильного уровня.
Из результатов отметим два довольно неожиданных поражения брестского «Строителя». Он уступил «Гомелю» – 5:8 – и молодежной сборной Беларуси – 2:11. Эти проигрыши лишили «Строителя» возможности бороться за награды турнира. Сегодня, 18 ноября, прошли поединки третьего и четвертого туров. А уже завтра определятся победители и призеры соревнований.