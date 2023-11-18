Минское «Динамо» подписало контракт с канадским нападающим Бреттом Ричи

30-летний хоккеист в прошлом году выступал в НХЛ. Защищая цвета «Калгари», канадец провел 34 матча, в которых заработал восемь результативных баллов. Еще в 16 встречах спортсмен сыграл за «Аризону», в них он отметился пятью очками. Всего в сильнейшей лиге мира Ричи выходил на лед в 401 поединке, а суммарно на его счету 87 бомбардирских баллов.

Ближайший матч «Динамо» проведет 20 ноября. На выезде «зубры» сыграют против команды «Лада».