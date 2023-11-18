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Минское «Динамо» подписало контракт с канадским нападающим Бреттом Ричи

18 ноября 2023 14:59
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Минское «Динамо» подписало контракт с канадским нападающим Бреттом Ричи. Соглашение с легионером рассчитано до конца сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» подписало контракт с канадским нападающим Бреттом Ричи-1

30-летний хоккеист в прошлом году выступал в НХЛ. Защищая цвета «Калгари», канадец провел 34 матча, в которых заработал восемь результативных баллов. Еще в 16 встречах спортсмен сыграл за «Аризону», в них он отметился пятью очками. Всего в сильнейшей лиге мира Ричи выходил на лед в 401 поединке, а суммарно на его счету 87 бомбардирских баллов.

Ближайший матч «Динамо» проведет 20 ноября. На выезде «зубры» сыграют против команды «Лада».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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