«Очень тяжёлая игра». Как проходит первый матч финальной серии турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд

Новости Беларуси. 2 апреля на льду «Олимпик Арены» проходит первый матч финальной серии Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За право сыграть в финале сегодня борются команды Президента и Минской области.

Обе дружины уже становились чемпионами турнира, потому соперничество принципиальное. Противники очень сильные. Неудивительно, что первой шайбы болельщикам пришлось ждать долго. На 10-й минуте счет открыл Алексей Ефименко. Это была единственная шайба в первом периоде.

Неизменно на льду любительского турнира и Президент. На трибунах атмосфера ничем не уступает той, что царит на профессиональных турнирах. Праздник для всех, кто любит хоккей.

Алексей Ефименко, нападающий команды Президента Беларуси:

Очень тяжелая игра, соперник играет плотно, поэтому вязкая игра такая получается. Финалы не бывают легкими, поэтому приходится максимум усилий прикладывать. Нам надо еще добавить в агрессии, на ворота побольше бросков, нагружать вратаря соперника, потому что действительно хорошая команда, тяжело играть.

Максим Слыш, игрок команды Минской области:

Большой праздник, финал, и очень приятно, когда полные трибуны, все время идет шумовая поддержка. Чувствуется, когда люди за нас болеют, это приятно очень. Будем стараться действовать в таком же ключе, будем стараться те малые моменты, которые у нас есть, использовать в нападении.