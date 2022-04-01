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«Очень сильная конкуренция». Первенство Беларуси по тайскому боксу прошло в «Стайках»

01 апреля 2022 20:24
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Новости Беларуси. В спортивном комплексе «Стайки» завершилось первенство Беларуси по муай-тай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Очень сильная конкуренция». Первенство Беларуси по тайскому боксу прошло в «Стайках»-1

Награды и титулы оспаривали 250 юных атлетов со всей страны. А это три возрастные категории мальчиков и девочек. Яркими победами отметились 12-летний Максим Плюта и 15-летний Егор Федоришин.

«Очень сильная конкуренция». Первенство Беларуси по тайскому боксу прошло в «Стайках»-4

Их подготовил десятикратный победитель Кубков мира Юрий Жуковский. Они так же являются участниками совместного проекта Президентского спортивного клуба и федерации «Смелый шаг». Чтобы достичь чемпионства, мальчикам понадобилось всего два года. На этом турнире тренерский штаб подчеркивает очень высокую конкуренцию во всех возрастах.

«Очень сильная конкуренция». Первенство Беларуси по тайскому боксу прошло в «Стайках»-7

В прошлом сезоне белорусы смогли добиться высоких результатов на международной арене. Они привезли с чемпионатов мира и Европы 59 наград, из которых 26 – золотых. Эти достижения спортсменов и тренеров ценными призами отметили центр олимпийской подготовки и федерация по восточным видам единоборств.

Виталий Тишуров: надеемся, что международная федерации муай-тай одумается и снимет санкции. Подробности здесь.

# Тайский бокс # Максим Плюта # Егор Федоришин # Юрий Жуковский # Фотофакт

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