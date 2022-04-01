«Очень сильная конкуренция». Первенство Беларуси по тайскому боксу прошло в «Стайках»

Новости Беларуси. В спортивном комплексе «Стайки» завершилось первенство Беларуси по муай-тай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Награды и титулы оспаривали 250 юных атлетов со всей страны. А это три возрастные категории мальчиков и девочек. Яркими победами отметились 12-летний Максим Плюта и 15-летний Егор Федоришин.

Их подготовил десятикратный победитель Кубков мира Юрий Жуковский. Они так же являются участниками совместного проекта Президентского спортивного клуба и федерации «Смелый шаг». Чтобы достичь чемпионства, мальчикам понадобилось всего два года. На этом турнире тренерский штаб подчеркивает очень высокую конкуренцию во всех возрастах.