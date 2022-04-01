Женский Баскетбол. «Горизонт» обыграл «Викторию» и вышел в финал чемпионата Беларуси

«Горизонт» вновь обыграл «Викторию» – 85:70. Это уже третья победа минчанок. Таким образом, они стали первыми финалистками турнира. Их соперник еще не определился. В другой дуэли «Цмоки-Минск» оказались сильнее «Олимпии» – 73:66. Теперь счет в серии – 2:1 в пользу столичного клуба. В следующий раз эти коллективы встретятся 3 апреля в Минске.