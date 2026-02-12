Астероид размером около 1 км пройдет на безопасном расстоянии от Земли 14 февраля

Большой астероид 162882 (2001 FD58) размером около километра пролетит на безопасном удалении от Земли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По расчетам, вероятность падения на Землю у этого астероида равна нулю.

В то же время Европейское космическое агентство обращает внимание, что астероид 2017 SH33, также размером около 1 км, имеет шанс 1 к 150 млн на столкновение с планетой 30 апреля 2026 года.

Более высоким риском обладает небольшой камень 2013 ТР4 диаметром около 10 м: вероятность его падения 1 октября 2026.

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