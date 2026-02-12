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Астероид размером около 1 км пройдет на безопасном расстоянии от Земли 14 февраля

12 февраля 2026 07:43
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Астероид размером около 1 км пройдет на безопасном расстоянии от Земли 14 февраля-0

Большой астероид 162882 (2001 FD58) размером около километра пролетит на безопасном удалении от Земли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По расчетам, вероятность падения на Землю у этого астероида равна нулю.

В то же время Европейское космическое агентство обращает внимание, что астероид 2017 SH33, также размером около 1 км, имеет шанс 1 к 150 млн на столкновение с планетой 30 апреля 2026 года.

Более высоким риском обладает небольшой камень 2013 ТР4 диаметром около 10 м: вероятность его падения 1 октября 2026.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# Наука # Космос

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