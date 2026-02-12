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Промышленные альпинисты и автовышки! В Минске очищают крыши от снега и наледи

12 февраля 2026 07:39
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Коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия непогоды, уделяя первостепенное внимание безопасности людей. Для очистки крыш в столице ежедневно задействуют около 100 специалистов и 16 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленные альпинисты и автовышки! В Минске очищают крыши от снега и наледи-2

Чтобы своевременно обнаружить опасные скопления снега и наледи, сотрудники регулярно проводят визуальный осмотр зданий. К работам на крышах допускают исключительно квалифицированных специалистов, прошедших соответствующее обучение и имеющих допуск к высотным работам.

Промышленные альпинисты и автовышки! В Минске очищают крыши от снега и наледи-4

Иван Неживинский, директор ЖЭУ-4 Ленинского района Минска:
С помощью автогидроподъемников в день удается очистить порядка 4-5 жилых домов – то есть если брать по контуру здания. Но с помощью привлечения (если брать промышленных альпинистов) они успевают порядка 6-8 жилых домов. Но и качество очистки – если брать промышленных альпинистов, немножко выше, потому что они непосредственно производят работы самого кровельного покрытия.

Очистку проводят двумя основными способами – плоские крыши убирают вручную, с помощью лопат; для скатных привлекают автовышки. Процесс весьма трудоемкий – на очистку одного здания бригада может затратить до половины рабочего дня. При этом неукоснительное соблюдение правил техники безопасности – обязательно.

Промышленные альпинисты и автовышки! В Минске очищают крыши от снега и наледи-6

Меры безопасности: сначала получаем допуск на высоту, проходя медкомиссию. Потом все по правилам – страховочные пояса, поверка. Мы сразу определяем, где безопасная зона, куда будут скидываться или сбиваться сосульки. И мы согласно этому делаем проходы для жителей, чтобы они проходили, чтобы им удобно было.

Участки, где еще не завершили уборку снега и сосулек, коммунальные службы ограждают сигнальной лентой. Специалисты подчеркивают – оперативная информация о наледи на кровле существенно ускоряет ее устранение. Горожане могут подать соответствующую заявку через контакт-центр службы 115.

# Коммунальное хозяйство

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