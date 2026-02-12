Семья – это фундамент жизни. В Минске состоялся масштабный республиканский проект «Быть мамой – круто!», который собрал более 600 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре обсуждения оказались важнейшие темы – семья, дети и осознанное родительство. Организаторы сумели превратить обычный кинопоказ в содержательную диалоговую площадку, где говорили о нравственных ориентирах и традиционных ценностях. Ключевым событием стала открытая беседа с приглашенными экспертами. Вместе с молодежью они обсудили актуальные вопросы родительства. Участники размышляли о том, почему создание семьи – это не просто ответственный шаг, но и настоящее искусство быть счастливым.

Александр Уласень, студент Белорусского государственного университета: Я сам из многодетной семьи. У меня одна старшая сестра. Она, правда, старше меня на 10 лет. И младший брат. Я бы хотел, наверное, трех детей себе, поскольку я считаю, что воспитывать детей – это весело, это интересно.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Мы стартовали, конечно, с высшими учебными заведениями и планируем продолжить с учащимися колледжей и учащимися старших классов учреждений общего среднего образования. Акция будет проходить каждую вторую среду месяца. Встречаемся здесь, на этом месте, в марте.

В нашей стране проживает 130 тысяч многодетных семей, и их число продолжает расти. Государство обеспечивает всестороннюю материальную поддержку – предоставляет семейный капитал, различные льготы и социальные кредиты на приобретение жилья.